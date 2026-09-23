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Не ботильоны: какую обувь лучше всего носить с юбкой до колена
Юбка до колена — одна из тех вещей, которые легко вписать и в деловой, и в повседневный гардероб.
Однако неправильно подобранная обувь может нарушить пропорции даже продуманного образа. Особенно осторожно стилисты советуют обращаться с ботильонами. Есть другой вариант, прекрасно сочетающийся с такой длиной юбки, — высокие сапоги.
Почему ботильоны не всегда подходят к юбке до колена
Ботильоны остаются универсальной обувью и прекрасно сочетаются с джинсами, брюками и многими моделями платьев. Однако с юбкой до колена результат в значительной степени зависит от пропорций.
Дело в том, что верхний край ботильонов создает дополнительную горизонтальную линию в районе лодыжки. Вместе с краем юбки это может зрительно «разделять» ноги на несколько частей. Особо заметным такой эффект становится, если обувь контрастирует по цвету с кожей или колготками.
Это не значит, что от любимых ботильонов нужно отказаться. Однако если хочется создать более цельный силуэт, с юбкой до колена следует примерить другую пару.
Высокие сапоги — удачная обувь под юбку до колена
Одно из самых простых решений — сапоги до колена. Они оставляют гораздо меньше открытого пространства между обувью и краем юбки, благодаря чему нижняя часть образа выглядит более цельной.
Особенно эффектный вид имеют модели с прямой или немного приталенной голенищами. Черные кожаные сапоги станут универсальным вариантом, в то время как коричневые, бордовые или замшевые помогут сделать образ более интересным.
Необязательно выбирать высокие каблуки. Сапоги на невысоких стойких каблуках или даже на плоской подошве также можно удачно соединить с юбкой.
Как правильно совмещать юбку и высокие сапоги
Обратите внимание, прежде всего, на расстояние между краем юбки и верхом сапог. Если они почти встречаются или юбка немного прикрывает голенищу, образуется непрерывная вертикальная линия.
Цвет тоже имеет значение. Черные сапоги с черными колготками создают единую линию и могут зрительно удлинять ноги. Для светлых нарядов можно выбрать бежевые, карамельные или коричневые оттенки обуви.
Важно учитывать и фасон самой юбки. Юбка-карандаш хорошо смотрится с лаконичными сапогами, а к А-силуэту или плиссированной модели можно добавить немного более массивную обувь.
С чем носить юбку до колен осенью и зимой
Такое сочетание легко сделать основанием осенне-зимнего гардероба. Например, юбку А-силуэта можно дополнить водолазкой, высокими кожаными сапогами и длинным пальто. Для более непринужденного образа подойдут свитер свободного кроя и сапоги на плоской подошве.
Еще один беспроигрышный вариант — юбка-карандаш, рубашка или тонкий джемпер и лаконичные сапоги до колена. Такой комплект уместен как для офиса, так и для повседневных дел.
При этом не следует воспринимать рекомендацию отказаться от ботильонов как строгое правило. Они также могут удачно смотреться с юбкой. Например, темные ботильоны и колготки одного цвета помогают избежать резкого визуального перехода у лодыжки.
Главное — оценивать весь силуэт, а не отдельную пару обуви. Длина юбки, высота голенища, цвет колготок и даже форма носка могут заметно изменить результат.
FAQ
Какую обувь носить с юбкой до колена?
К юбке колено можно подобрать туфли, лоферы, балетки, ботильоны или сапоги. Для осенне-зимних образов особенно удачны вид высоких сапог до колена: они помогают создать цельный силуэт и легко сочетаются как с юбкой-карандашом, так и с моделями А-силуэта.
Можно ли носить ботильоны с юбкой до колена?
Да, ботильоны можно носить с юбкой до колена. Чтобы образ выглядел более гармонично, стоит обратить внимание на цвет и пропорции. К примеру, черные ботильоны с черными колготками создают более плавную вертикальную линию. Если между краем юбки и контрастными ботильонами остается значительный открытый участок ноги, силуэт может казаться визуально разделенным.