Не боятся фитофторы и холодов: эксперты назвали сладкие и стойкие сорта томатов

Всегда хочется, чтобы сорт помидоров идеально подходил для выращивания в любых условиях. К сожалению, такое бывает не всегда. Поэтому эксперты поделились, какие сорта томатов сладкие и с легкостью переживают сложную погоду.

Если говорить о сладких сортах томатов для открытого грунта в Украине, дополнительно отличающихся устойчивостью к основным болезням, в частности фитофторы, специалисты советуют обратить внимание на следующие:

"Сахарный грейп" (Sugar Grape) — томаты малинового цвета с очень сладким вкусом, сорт известен своей устойчивостью к болезням, может быть относительно устойчивым к холодной погоде;

— томаты малинового цвета с очень сладким вкусом, сорт известен своей устойчивостью к болезням, может быть относительно устойчивым к холодной погоде; "Голден Мир" (Golden Sweet) — томаты ярко-желтого цвета со сладким вкусом, считается достаточно устойчивым к холоду и отличается относительной стойкостью к фитофторе;

— томаты ярко-желтого цвета со сладким вкусом, считается достаточно устойчивым к холоду и отличается относительной стойкостью к фитофторе; "Черри Голд" (Cherry Gold) — ищете самые вкусные сорта помидоров-черри в Украине, тогда стоит выбирать этот, ведь он имеет сладкий вкус и устойчив к фитофторе, а вот к низким температурам эти томаты относительно устойчивы;

— ищете самые вкусные сорта помидоров-черри в Украине, тогда стоит выбирать этот, ведь он имеет сладкий вкус и устойчив к фитофторе, а вот к низким температурам эти томаты относительно устойчивы; "Сладкий Миллион" (Sweet Million) — еще один сорт черри, отличающийся сладким вкусом, хотя к фитофторе он уязвим, однако некоторые его гибриды без проблем переносят холода;

— еще один сорт черри, отличающийся сладким вкусом, хотя к фитофторе он уязвим, однако некоторые его гибриды без проблем переносят холода; "Супермир" (Supersweet 100) — сладкие черри-помидоры, которые имеют неплохую устойчивость к различным болезням, в том числе и фитофторы, относительно устойчивы к холодной погоде.

Следует отметить, что устойчивость к холоду и болезням во многом зависит от условий выращивания томатов, в частности агротехники, климатических условий, подкормки и т.д. Поэтому перед выбором сорта эксперты советуют обязательно ознакомиться с характеристиками различных сортов помидоров, а также советами по их выращиванию.

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