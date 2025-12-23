Не боятся холода: 6 пород собак, созданных для снежной зимы

Хаски / © pixabay.com

Реклама

Ветеринары назвали шесть пород собак, которые лучше всего чувствуют себя зимой и искренне любят снег. Специалисты объясняют: такие животные исторически формировались в холодных регионах, поэтому имеют густую двойную шерсть, крепкое телосложение и высокий уровень выносливости. Именно эти черты позволяют им оставаться активными даже при морозах.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам ветеринарного врача Эйми Уорнер, многие «снежные» породы веками работали в холодном климате — тянули грузы, охраняли стада или сопровождали людей в горах. Поэтому низкие температуры для них не стресс, а естественная среда.

Реклама

Сибирский хаски — одна из самых известных пород для морозной погоды. Их выводили в арктических условиях для перевозки грузов, а густая двойная шерсть хорошо защищает от холода. Хаски активны, выносливы и легко переносят длительные прогулки на снегу.

Аляскинский маламут также относится к «северным труженикам». В отличие от хаски, его считали силовой породой для тяжелых грузов. Маламуты имеют много энергии и с удовольствием проводят время на морозе, хотя владельцам советуют следить за состоянием лап при контакте со льдом и солью.

Самоед , родом из Сибири, отличается густой белоснежной шерстью, которая удерживает тепло даже в сильные морозы. Ветеринары отмечают, что эти собаки особенно активны зимой и воспринимают снег как идеальную среду для игр.

Ньюфаундленд — одна из самых крупных пород в мире, созданная для работы в холодных и суровых условиях. Массивное тело, плотная шерсть и большие лапы помогают этим собакам уверенно передвигаться по скользким поверхностям и хорошо сохранять тепло.

Тибетский мастиф происходит из заснеженных Гималаев. Несмотря на внушительные размеры, эта порода известна спокойным характером. Мастифы комфортно чувствуют себя на холоде, но при этом не нуждаются в чрезмерной физической активности.

Большие Пиренеи формировались в горных районах между Францией и Испанией, где охраняли отары овец. Их густая шерсть защищает от мороза, а характер сочетает сторожевые инстинкты с мягким, семейным поведением.

Напомним, некоторые собаки требуют не просто расчесывания, а системного и сложного ухода. Ветеринарка рассказала, какая порода имеет самую проблемную шерсть и почему ее часто советуют избегать новичкам.