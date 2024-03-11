Не боятся мороза и цветут все лето: какие цветы посадить уже в марте

В природе есть цветы, которые способны прорастать даже в самых неблагоприятных условиях.

После продолжительной весны природа начинает оживать. Несмотря на то, что первый месяц весны не редко "радует" морозами и заморозками, среди растений прорастают даже в холод. Их можно сажать уже в марте.

Какие цветы посадить в первый месяц весны – рассказываем дальше.

Цветы, растущие в марте

Флокс однолетний

Эти цветы следует сажать именно в марте. Первые ростки начнут появляться уже через 5-8 дней, однако их почву можно будет высадить в апреле-мае, когда земля прогреется достаточно. Они начинают цвести в июне до первых заморозков.

Однолетний флокс

Петуния

Эти цветы прекрасно украшают террасы в теплое время. Однако прекрасный вид эти цветы будут иметь и сад. Для этого семена высевать нужно поверхностно, а уже через неделю-две появятся первые листики. После заморозков петунию можно будет пересадить в открытую почву, где она будет цвести до конца осени.

Вербена

Среди других это растение неприхотливо. Она отличается яркими цветами и цветет от весны и до самых заморозков. Семена вербены можно высевать уже в марте. Первые побеги будут видны уже через 15 дней.

Лаванда

Лаванда своим ароматом способна отпугивать мух, комаров, разных вредителей и моль. Ее обычно высаживают перед окнами спальни или гостиной. Цвести лаванда будет до конца октября.

Варианты цветов, которые можно посеять:

астру однолетнюю;

петуния;

однолетние георгины;

львиный зев;

вербена;

циния;

колокольчик.

Цветы, которые не боятся мороза

В природе есть цветы, которые способны прорастать даже при более неблагоприятных условиях. Их вегетация и цветение происходит в регионах с мягкими зимами и колебанием температуры от -3 до +5°С.

Некоторые из них могут цвести в саду:

морозник,

амариллис,

пиерис,

гамомелис,

зимний жасмин,

камелия.

Камелия не боится холодного времени года

Жимолость

Цветок цветет ранней весной и отличается желто-белыми цветками со сладким лимонным ароматом. Жимолость цветет ранней весной, когда другие растения еще спят. Во время холодов жимолость следует беречь, так как растение выдерживает мороз только до -15 градусов.

Жимолость

Какие цветы выдерживают заморозки

Первыми весной следует сажать лучковые цветы. К ним относят тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники и другие. Со временем на их место нужно высаживать новые цветы.

Тюльпан

Чтобы посадить тюльпаны, следует ориентироваться на температура воздуха. Оптимальная – +7-10 градусов. Однако здесь следует быть осторожными, ведь высока вероятность гибели цветов. При посадке в землю под зиму луковицы успевают укорениться еще осенью. С наступлением тепла начинается активное развитие растений и появляются бутоны.

Для тюльпанов лучше выбрать затененный участок из которого быстро идет дождевая и талая вода. Кроме того, они "тянутся" за светом, что приводит к искривлению стеблей. Когда влаги слишком много, повышается вероятность распространения заболеваний.

Тюльпаны в саду

Ранней весной высаживать можно также мелколуковые цветы.

флокс

гвоздика

арабис.

Какие цветы подарить весной

Цветочный букет неизменно лидирует среди других подарков в любое время года. Сезонные букеты создают подходящее настроение.

Хорошим вариантом для подарка станут следующие цветы:

Крокусы. Они привлекают, прежде всего, своим ярким цветом после пасмурной зимы.

Они привлекают, прежде всего, своим ярким цветом после пасмурной зимы. Нарциссы. Они могут быть как белого, так и желтого цвета. Букет нарциссов способен приносить удачу. Потому он станет идеальным подарком для близкого человека.

Они могут быть как белого, так и желтого цвета. Букет нарциссов способен приносить удачу. Потому он станет идеальным подарком для близкого человека. Гиацинты. Цветы подчеркивают жизнерадостность, оптимизм и чувство счастья.

Гиацинты

Ирис. На первый взгляд неприхотливый и скромный цветок, но вместе с тем изысканный.

Среди других вариантов:

мимоза

гениста

тонацетум

вибурнум

оксипеталум

хамелациум.

Раньше мы писали, какие цветы посадить в первый месяц весны, чтобы цвели все лето.

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