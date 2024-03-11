Не боятся мороза и цветут все лето: какие цветы посадить уже в марте

В природе есть цветы, которые способны прорастать даже в самых неблагоприятных условиях.
После продолжительной весны природа начинает оживать. Несмотря на то, что первый месяц весны не редко "радует" морозами и заморозками, среди растений прорастают даже в холод. Их можно сажать уже в марте.
Какие цветы посадить в первый месяц весны – рассказываем дальше.
Цветы, растущие в марте
Флокс однолетний
Эти цветы следует сажать именно в марте. Первые ростки начнут появляться уже через 5-8 дней, однако их почву можно будет высадить в апреле-мае, когда земля прогреется достаточно. Они начинают цвести в июне до первых заморозков.
Петуния
Эти цветы прекрасно украшают террасы в теплое время. Однако прекрасный вид эти цветы будут иметь и сад. Для этого семена высевать нужно поверхностно, а уже через неделю-две появятся первые листики. После заморозков петунию можно будет пересадить в открытую почву, где она будет цвести до конца осени.
Вербена
Среди других это растение неприхотливо. Она отличается яркими цветами и цветет от весны и до самых заморозков. Семена вербены можно высевать уже в марте. Первые побеги будут видны уже через 15 дней.
Лаванда
Лаванда своим ароматом способна отпугивать мух, комаров, разных вредителей и моль. Ее обычно высаживают перед окнами спальни или гостиной. Цвести лаванда будет до конца октября.
Варианты цветов, которые можно посеять:
- астру однолетнюю;
- петуния;
- однолетние георгины;
- львиный зев;
- вербена;
- циния;
- колокольчик.
Цветы, которые не боятся мороза
В природе есть цветы, которые способны прорастать даже при более неблагоприятных условиях. Их вегетация и цветение происходит в регионах с мягкими зимами и колебанием температуры от -3 до +5°С.
Некоторые из них могут цвести в саду:
- морозник,
- амариллис,
- пиерис,
- гамомелис,
- зимний жасмин,
- камелия.
Жимолость
Цветок цветет ранней весной и отличается желто-белыми цветками со сладким лимонным ароматом. Жимолость цветет ранней весной, когда другие растения еще спят. Во время холодов жимолость следует беречь, так как растение выдерживает мороз только до -15 градусов.
Какие цветы выдерживают заморозки
Первыми весной следует сажать лучковые цветы. К ним относят тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники и другие. Со временем на их место нужно высаживать новые цветы.
Тюльпан
Чтобы посадить тюльпаны, следует ориентироваться на температура воздуха. Оптимальная – +7-10 градусов. Однако здесь следует быть осторожными, ведь высока вероятность гибели цветов. При посадке в землю под зиму луковицы успевают укорениться еще осенью. С наступлением тепла начинается активное развитие растений и появляются бутоны.
Для тюльпанов лучше выбрать затененный участок из которого быстро идет дождевая и талая вода. Кроме того, они "тянутся" за светом, что приводит к искривлению стеблей. Когда влаги слишком много, повышается вероятность распространения заболеваний.
Ранней весной высаживать можно также мелколуковые цветы.
- флокс
- гвоздика
- арабис.
Какие цветы подарить весной
Цветочный букет неизменно лидирует среди других подарков в любое время года. Сезонные букеты создают подходящее настроение.
Хорошим вариантом для подарка станут следующие цветы:
- Крокусы. Они привлекают, прежде всего, своим ярким цветом после пасмурной зимы.
- Нарциссы. Они могут быть как белого, так и желтого цвета. Букет нарциссов способен приносить удачу. Потому он станет идеальным подарком для близкого человека.
- Гиацинты. Цветы подчеркивают жизнерадостность, оптимизм и чувство счастья.
- Ирис. На первый взгляд неприхотливый и скромный цветок, но вместе с тем изысканный.
Среди других вариантов:
- мимоза
- гениста
- тонацетум
- вибурнум
- оксипеталум
- хамелациум.
Раньше мы писали, какие цветы посадить в первый месяц весны, чтобы цвели все лето.
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