Не бросайте макароны сразу в кипяток: этот простой трюк сделает их намного вкуснее

Как правильно варить макароны / © Фото из открытых источников

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Казалось бы, приготовить макароны очень просто: достаточно вскипятить воду, посолить и отварить пасту до готовности. Однако профессиональные повара знают один секрет, способный полностью изменить вкус привычного блюда. Перед варкой они советуют выполнить еще одно несложное действие, благодаря которому макароны приобретают более насыщенный аромат, хорошо держат форму и значительно лучше сочетаются с соусами. Такой способ давно используют в ресторанах, но о нем знают далеко не все. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что сделать с макаронами перед варкой, чтобы получились вкусными

Перед тем как заливать пасту крутым кипятком, повара рекомендуют несколько минут обжарить сухие макароны на сковороде. Делать это можно без жира или добавить совсем чуть-чуть качественного оливкового масла.

Во время нагревания верхний слой крахмала частично изменяет свою структуру, а поверхность макарон приобретает легкий золотистый оттенок. Именно благодаря этому готовое блюдо получает приятный ореховый аромат и более выраженный вкус.

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Как правильно выполнить этот трюк

Разогрейте чистую сухую сковороду на среднем огне и насыпьте необходимое количество сухих макарон. Постоянно помешивайте их в течение двух-трех минут, чтобы они равномерно прогрелись и не подгорели.

Как только паста станет чуть-чуть золотистой и появится легкий поджаренный аромат, ее можно переложить в кипящую подсоленную воду и варить обычным способом до состояния «аль денте» или полной готовности — в зависимости от ваших предпочтений.

Какой результат вы получите

После обжаривания макароны становятся более упругими и значительно лучше сохраняют форму. Они меньше слипаются между собой и не превращаются в кашу, если случайно подержать их в воде чуть подольше.

Кроме того, такая паста лучше впитывает сливочные, сырные, томатные и мясные соусы, поэтому каждый кусочек получается гораздо ароматнее.

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Для каких видов пасты подходит этот способ

Этот кулинарный приём можно использовать почти для любых макаронных изделий. Он отлично подходит для спагетти и других популярных видов пасты.

Особенно заметной разница будет именно на коротких макаронах, которые после обжаривания становятся плотнее и лучше удерживают соус на своей поверхности.

Еще несколько секретов идеальной пасты

Во время варки не следует экономить воду. Макароны должны свободно двигаться в кастрюле, тогда они не будут слипаться.

Соль добавляют только после закипания воды, а масло при варке использовать не нужно, ведь оно только образует пленку на поверхности и мешает соусу хорошо сочетаться с пастой.

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После приготовления макароны также не рекомендуется промывать холодной водой, если они предназначены для горячего блюда. Вместе с крахмалом смывается часть вкуса, а соус гораздо хуже прилипает к поверхности.

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