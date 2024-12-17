Не будет дуть из окон даже в самую страшную метель: 5 минут и одна дешевая вещь сохранят здоровье

В зимний период очень важно, чтобы в доме не было сквозняков, ведь это влияет на появление конденсата и здоровья всех членов семьи. Что сделать, чтобы пронизывающий ветер не проникал в дом?

Часто при установке пластиковых окон допускаются некоторые ошибки, из-за которых дома зимой может быть холодно. Конечно, чтобы бороться с холодными сквозняками, не нужно устраивать ремонт в доме, можно использовать менее радикальные способы утеплить жилище.

Быстро и без лишних трат можно утеплить окна с помощью обычных теплолент. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Их стоимость сравнительно невелика, а на окнах они практически незаметны. При этом термолента способна законсервировать тепло в помещении, а еще не даст шума с улицы вам мешать.

Как можно использовать термоленту в утеплении дома? Нужно выполнить несколько простых шагов:

сначала нужно очистить место, куда вы будете клеить ленту, убрать всю грязь и пыль, протереть обезжириватель, а затем вытереть сухой тряпкой;

когда поверхность очищена и суха, можно приклеивать ленту, которую нужно крепко прижать. Под ней не должно остаться пузырьков воздуха.

Весной вы можете просто снять термоленту, от нее не остается никаких следов клея, а очистить окна будет достаточно просто.

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