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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Не будет пригорать и не останется сырым: что сделать, чтобы духовка пропекала блюда равномерно

Некоторые духовки, как старые, так и новые, имеют проблему с неравномерным прогреванием и выпеканием блюд.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему духовка не равномерно жжет и что делать

Почему духовка не равномерно жжет и что делать / © Фото из открытых источников

Обычно бывает, что нижняя часть выпечки подгорает, а верх не прогревается должным образом, оставаясь бледным и некрасивым, что снижает аппетитный вид блюда.

Специалисты поделились двумя простыми, но эффективными методами, помогающими обеспечить равномерное выпекание в любой духовке. Они гарантированно улучшат результат и позволят избежать проблем с неравномерным прогревом.

Один из проверенных методов — поместить на дно духовки жаростойкий сосуд с водой. Это повышает влажность и помогает равномерно прогревать духовку, особенно внизу. Благодаря образующемуся пару тепло распределяется мягче, предотвращая перегревание дна и подгорание. Такой подход часто применяют при выпекании хлеба и некоторых пирожных, что дает хороший результат.

Второй метод заключается в обёртывании решетки фольгой и ее размещении под противень, на котором выпекается блюдо. Фольга действует как отражатель тепла, снижая перегрев дна выпечки. Это эффективно защищает от подгорания, ведь часть тепла от нижнего элемента отражается, равномерно распределяя тепло по духовке.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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