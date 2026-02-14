- Дата публикации
Не дарите их любимым: цветы, которые строго запрещены на 14 февраля
День святого Валентина заставляет даже взрослых немного нервничать. Ведь выбор цветов — это не просто букет, а язык ваших чувств. Один неудачный букет может разрушить романтический настрой за секунды.
Даже самый дорогой букет может стать причиной недоразумения, если он передает холод. Психологи и флористы советуют придерживаться определенных табу в выборе цветов в праздник всех влюбленных.
Цветы, которые лучше не дарить на 14 февраля
Желтые розы — в нашей культуре они традиционно ассоциируются с разлукой, изменой или ревностью. Хотя в современной флористике желтый символизирует радость, в День Валентина рисковать не стоит. Во многих странах желтые цветы сигнализируют: мы просто друзья.
Гвоздики (особенно темные) — темные гвоздики часто напоминают об официальных событиях или даже траурах. Исключение — стильные сортовые гвоздики в пастельных оттенках в дизайнерском букете.
Нарциссы, несмотря на весеннюю нежность, символизируют эгоизм и самовлюбленность. Даря их любимому человеку, вы ненароком намекаете на сосредоточенность на себе.
Белые лилии прекрасны на вид, но во многих культурах ассоциируются со смертью. К тому же, сильный аромат может не понравиться всем.
Кактусы и суккуленты — не самый романтичный выбор. Если ваша избранная не просила милый кактус, лучше выбрать другой букет.
Черные или очень темные розы — они хорошо смотрятся на готических фотосессиях, но на романтический праздник — это намек на драму или даже расставание.
Искусственные цветы — полное табу. Символизируют «мертвые» чувства и отсутствие искренности. Даже идеально исполненные, они не подходят для романтического подарка.
Увядшие или «реанимированные» букеты — свежесть имеет значение. Увядающие цветы воспринимаются как угасание страсти. Если не успели купить свежие — лучше выберите коробку конфет.
Парное количество цветов — в Украине парные букеты традиционно дарят на похороны. Даже если вы не верите в приметы, получатель может воспринять это как плохой знак.
Что можно дарить без риска
Красные или розовые розы — нестареющая классика;
Красные тюльпаны — легко и нежно;
Пионы или ранункулюсы — эффект «вау» гарантирован;
Букеты с нейтральными пастельными оттенками — безопасный и стильный вариант.