Не дарите их любимым: цветы, которые строго запрещены на 14 февраля

Какие цветы запрещено дарить цветы на День святого Валентина

Даже самый дорогой букет может стать причиной недоразумения, если он передает холод. Психологи и флористы советуют придерживаться определенных табу в выборе цветов в праздник всех влюбленных.

Цветы, которые лучше не дарить на 14 февраля

Желтые розы — в нашей культуре они традиционно ассоциируются с разлукой, изменой или ревностью. Хотя в современной флористике желтый символизирует радость, в День Валентина рисковать не стоит. Во многих странах желтые цветы сигнализируют: мы просто друзья.

Гвоздики (особенно темные) — темные гвоздики часто напоминают об официальных событиях или даже траурах. Исключение — стильные сортовые гвоздики в пастельных оттенках в дизайнерском букете.

Нарциссы, несмотря на весеннюю нежность, символизируют эгоизм и самовлюбленность. Даря их любимому человеку, вы ненароком намекаете на сосредоточенность на себе.

Белые лилии прекрасны на вид, но во многих культурах ассоциируются со смертью. К тому же, сильный аромат может не понравиться всем.

Кактусы и суккуленты — не самый романтичный выбор. Если ваша избранная не просила милый кактус, лучше выбрать другой букет.

Черные или очень темные розы — они хорошо смотрятся на готических фотосессиях, но на романтический праздник — это намек на драму или даже расставание.

Искусственные цветы — полное табу. Символизируют «мертвые» чувства и отсутствие искренности. Даже идеально исполненные, они не подходят для романтического подарка.

Увядшие или «реанимированные» букеты — свежесть имеет значение. Увядающие цветы воспринимаются как угасание страсти. Если не успели купить свежие — лучше выберите коробку конфет.

Парное количество цветов — в Украине парные букеты традиционно дарят на похороны. Даже если вы не верите в приметы, получатель может воспринять это как плохой знак.

Что можно дарить без риска