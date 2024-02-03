Не дарите их, потому что останетесь без пары: шесть худших подарков на День святого Валентина

Уже совсем скоро День влюбленных и так хочется приятно удивить свою вторую половинку. Ни в коем случае не простите такие подарки, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Чтобы не омрачить романтический день, стоит оставить некоторые подарки на полках магазинов. И главное, о чем нужно помнить – важное внимание, а не стоимость презента.

Деньги (если вас о них не просили)

Деньги на подарок могут быть восприняты как признак невнимательности к пожеланиям и интересам партнера. Они даже создают такое впечатление, будто вы даже не попытались узнать, что могло бы обрадовать вашу вторую половинку. Хотя иногда деньги и могут быть универсальным подарком, но это совсем не так в романтическом контексте. А День святого Валентина все-таки праздник любви.

Бытовая техника и вещи для дома

Часто такие подарки воспринимаются как намек на необходимость убирать или хозяйничать в доме, заниматься домашними обязанностями. А в столь романтический день это может вызвать негативные эмоции. Попытайтесь подумать, чего бы желала ваша вторая половинка. Не стоит в очередной раз обсуждать бытовые аспекты жизни, даже если вы уже давно замужем.

Подарочная карта

Хотя они могут показаться достаточно практичным решением, но для Дня влюбленных совсем не подходят. На самом деле они говорят о том, что вы не умеете или даже не хотите потратить время на то, чтобы выбрать что-то индивидуальное. Если вы попытаетесь выразить свои чувства таким подарком, то после 14 февраля точно останетесь без пары.

Что не стоит дарить на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Товары для ванной комнаты и средства гигиены

Такой подарок можно интерпретировать как намек на проблемы с внешним видом или гигиеной, поэтому для романтического праздника они совсем не подходят. Если вы не хотите обидеть свою вторую половинку или создать некомфортную атмосферу во время празднования, лучше подумать о чем-нибудь другом.

Подарок, который больше подходит вам, а не второй половинке

Такой презент покажет, что вы думаете только о собственных интересах и совсем не интересуетесь желаниями партнера. А это может вызвать неприятные ощущения и даже привести к концу ваших отношений. А ведь ключевым фактором в любом случае остается заинтересованность в интересах второй половинки.

Фитнес-оборудование или напольные весы

Такие подарки могут указывать на то, что вы критикуете здоровье или внешность своего партнера. Поэтому не нужно даже смотреть в сторону тех вещей, которые могут как-то обидеть вашу вторую половинку. Ничего хорошего из этого точно не получится.

Следует помнить, что подарок на День святого Валентина должен быть не только интересен, но и уместен. Поэтому стоит заранее подумать, что удивит и обрадует любимого человека.

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