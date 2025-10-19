Не дайте хризантемам замерзнуть: советы как уберечь цветы от холода и продлить их цветение

Хризантемы. / © Credits

Ранние заморозки могут нанести вред хризантемам. Хотя они осенние цветы, но сильного холода они тоже боятся. Защита от морозов поможет этим цветам дальше цвести даже тогда, когда температура улучшится.

Существует несколько разных шагов, которые помогут защитить хризантемы мороза, пишет портал Martha Stewart.

Выбирайте холодостойкие сорта

Хризантемы могут быть однолетними растениями – они не очень морозостойки, а также – многолетними – и именно они являются более морозостойкими. Оба типа могут переносить легкие заморозки, но более сильные морозы или заморозки – это уже другая история.

"Если их оставить на улице во время сильных морозов, цветы могут начать коричневеть и недолго цвести", - говорит эксперт по садоводству Лаура Айриш-Хенсон.

Цветы многолетней хризантемы хоть и погибнут от заморозков, но само растение выживет и снова зацветет. Однако однолетние растения вряд ли выживут.

Как спасти хризантемы от морозов

Если ваши хризантемы растут в контейнерах, то временно избежать заморозков очень просто. Горшки можно поставить в защищенное помещение. Например, в гараж или дом.

Если же цветы растут на клумбе, их нужно укрыть. Возьмите большие картонные коробки, переверните их вверх дном, положите их на кусты на ночь и снимите утром. Простыни или легкие одеяла также могут служить быстрой защитой.

Специалисты советуют избегать пластиковой пленки, поскольку она может вызвать другие проблемы. Растение будут скорее терять драгоценную влагу, а им нужно дышать, чтобы оставаться живыми.

Как защитить хризантемы зимой

Садоводы советуют нанести толстый слой мульчи вокруг основания для дополнительной изоляции, а затем подождите с обрезкой до весны.

Другой вариант – пересадите цветы в контейнер, который можно поместить в теплое место на зиму, а затем вернуть их в грунт весной.

