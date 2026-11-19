Плесень в стиральной машине / © pexels.com

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Даже только что выстиранная одежда может иметь неприятный запах, если внутри стиральной машины появилась плесень. Особенно актуальной эта проблема становится зимой, когда из-за недостаточного проветривания в домах скапливается влага. Впрочем, специалисты рассказали о простом способе защитить технику, который занимает всего несколько секунд.

Об этом сообщает Express со ссылкой на сантехническую компанию Terry’s Plumbing.

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Причиной появления плесени часто становится вода, остающаяся внутри стиральной машины после завершения цикла. Она скапливается не только в барабане, но и в резиновых уплотнителях, а также в контейнере для моющих средств.

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В сочетании с недостаточной вентиляцией это создает благоприятную среду для размножения плесени. Со временем она может повлиять на работу техники, а её споры — попасть на бельё и вызвать неприятный запах.

Как защитить стиральную машину от плесени зимой

По словам специалистов Terry’s Plumbing, самый простой способ избежать скопления влаги — обеспечить доступ воздуха внутрь стиральной машины.

Для этого достаточно сразу после окончания стирки вынуть вещи, а дверцу оставить открытой. Также эксперты советуют не закрывать отсек для моющего средства, чтобы остатки воды могли испариться.

Благодаря циркуляции воздуха барабан и другие влажные участки будут быстрее высыхать. Это поможет предотвратить появление плесени, которая обычно развивается в тёмных и сырых местах.

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Вся процедура занимает менее 10 секунд. При этом рекомендуется держать дверцу и контейнер для порошка открытыми как можно дольше.

Как очистить стиральную машину, если плесень уже появилась

Если предотвратить появление плесени не удалось, в Terry’s Plumbing советуют воспользоваться белым уксусом или специальным средством против плесени.

В частности, специалисты рекомендуют налить 120 мл белого уксуса в пустой барабан и запустить обычный цикл стирки, установив максимальную температуру.

Следующий этап — очистка мест, где чаще всего скапливается влага. Для этого рекомендуется обработать резиновый уплотнитель дверцы и отсек для моющего средства средством против плесени.

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После обработки поверхности нужно дать ей высохнуть, а затем удалить остатки сухой тканью.

Напомним, зимой на окнах часто появляется конденсат, который при определенных условиях может привести к образованию плесени. Эксперты объяснили, почему стекло запотевает и какие простые меры помогут уменьшить накопление влаги.

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