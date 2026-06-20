Не делайте этого днем: ошибка, которую делает каждый во время полива огорода

Полив огорода / © www.freepik.com/free-photo

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В жару кажется, что огород нужно поливать чаще и больше. Но неправильный полив может помочь, а наоборот навредить растениям. От этих корней страдают, листья получают ожоги, а почва быстро превращается то в болото, то в сухую корку. Самое важное – поливать не в самые жаркие часы дня и не лить воду кое-как.

ТСН.ua делится полезными советами.

Почему полив в жару может навредить

Растения действительно нуждаются больше влаги в жаркие дни, но проблема не только в количестве воды. Важно, когда именно вы поливаете огород, какая вода и куда она попадает.

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Если поливать днем, когда солнце сильнее всего, значительная часть воды быстро улетучивается. Растение не успевает нормально его использовать, а почва может перегреваться еще сильнее. Кроме того, капли на листьях под прямым солнцем могут оставлять повреждения, особенно на нежных культурах.

Когда лучше поливать огород в жару

Лучшее время для полива – утро или вечер. Утром растения получают влагу перед жарким днем, а почва не успевает перегреться. Вечерний полив тоже может оказаться полезным, если земля очень пересохла.

Но поздним вечером не стоит заливать грядки слишком сильно. Если ночью прохладно и влага долго стоит у корней или на листьях, это может повысить риск грибковых болезней.

Оптимально поливать рано утром или после того, как жара начала спадать.

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Почему не стоит поливать днем

Дневной полив в сильную жару – одна из самых частых ошибок. Вода быстро улетучивается, а растение получает меньше пользы. Если вода холодная, резкий перепад температур может стать стрессом для корней.

Особенно нежелательно поливать по листьям в солнечный день. Лучше направлять воду под корень, чтобы она попадала именно туда, где нужна растению.

Какой водой поливать растения

В жару не стоит поливать огород ледяной водой из скважины, колодца или шланга, долго лежавшего на солнце. Очень холодная вода может шокировать корни, особенно горячая вода из шланга — повредить растения.

Лучше всего использовать отстоянную воду, которая нагрелась до комфортной температуры. Если вода стоит в бочке, перед поливом следует проверить, не перегрелась ли она.

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Поливать под корень или по листьям

В жару большинство огородных культур лучше поливать под корень. Так вода быстрее попадает в растение и меньше испаряется. Полив по листьям лучше оставить для прохладного утра, если он действительно нужен.

Помидоры, огурцы, перец, баклажаны и кабачки не любят, когда листья долго остаются мокрыми. Это может способствовать болезням, особенно если посадки густые и плохо проветриваются.

Сколько воды нужно овощам

Лучше поливать реже, но глубже, чем каждый день смачивать только верхний слой почвы. Если вода не доходит до корней, растение все равно будет страдать от нехватки влаги.

Поверхностный полив также заставляет корни держаться поближе к поверхности. В жару такая почва быстро пересыхает, и растение становится еще более уязвимым.

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Как понять, что растениям не хватает воды

Если листья увядают, скручиваются, становятся вялыми, а почва сухая на несколько сантиметров вглубь, растениям может не хватать влаги. Но важно не путать нехватку воды с перегревом.

Иногда в жару листья увядают днем, но вечером снова восстанавливаются. Если после заката растение выглядит лучше, не всегда нужно сразу заливать грядку.

Чем опасен чрезмерный полив

Залить огород в жару тоже просто. Если почва постоянно мокрая, корни могут страдать от недостатка кислорода. Растения желтеют, слабеют, а плоды могут трескаться или гнить.

Особо опасен чрезмерный полив для помидоров. После долгой засухи резкое большое количество воды может привести к растрескиванию плодов.

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Как сохранить влагу в почве

Чтобы не поливать огород без конца, можно использовать мульчу. Скошенная трава, солома, компост или другой органический материал помогают почве дольше оставаться влажным и не перегреваться.

Мульча также уменьшает образование твердой корки после полива. Благодаря этому вода лучше проникает в землю, а корни получают больше воздуха.

Нужно ли рыхлить землю после полива

Если почва после полива быстро берется коркой, ее следует осторожно разрыхлить. Но делать это нужно неглубоко, чтобы не повредить корни.

Разрыхление помогает уменьшить испарение влаги и улучшает доступ воздуха к корням. Если грядка замульчирована, потребность в разрыхлении обычно меньше.

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Как поливать разные культуры в жару

Огурцы любят регулярный полив, но не ледяную воду. Если им не хватает влаги, плоды могут становиться горькими, а листья желтеть.

Помидоры лучше поливать реже, но поглубже, под корень. Им не нравится постоянно мокрые листья и резкие перепады влажности.

Перец и баклажаны нуждаются в стабильной влаге, но не терпят заболочения. Кабачки и тыквы имеют большую листовую массу, поэтому в жару могут нуждаться больше воды, но также лучше поливать их под корень.

Чего не стоит делать в жару

Не поливайте огород в самый разгар дня, если нет крайней необходимости. Не лейте холодную воду прямо на раскаленный грунт и не смачивайте листья под палящим солнцем.

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Также не стоит поливать "понемногу, но часто", если вода не доходит до корней. Такой полив создает только видимость ухода, но растения все равно могут страдать.

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