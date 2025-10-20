Не делайте этого: эксперты объяснили, почему сушка одежды на радиаторе испортит гардероб

Можно сушить одежду на батареях

Осень, зима создает незаурядные вызовы для сушки одежды. Когда возможности вывесить свежевыстиранные вещи на улицу нет, а специальная сушилка отсутствует, одежда часто остается влажной, холодной и может даже начать плесень. В такой ситуации многие прибегают к распространенной, но крайне нежелательной практике — кладут белье прямо на радиатор, чтобы ускорить процесс.

Однако эксперты категорически предостерегают: сушка одежды на батарее — это один из худших способов, который может нанести непоправимый урон вашему гардеробу, даже если вы этого не замечаете сразу.

Почему нельзя сушить одежду на радиаторе

Эксперт моды Роза Франкен из Орельена подчеркивает: «Большинство людей не знают, что одежда и радиаторы отопления несовместимы. Это как оставить их под феном на несколько часов — жар очень сильный и концентрированный».

Размещение одежды под прямыми, интенсивными источниками тепла, которым является горячая батарея, разрушает волокна материала и приводит к потере формы, структуры и эластичности вещей:

Хлопок — садится и становится жестким.

Шерсть — теряет свою упругость и эластичность.

Эластичные материалы (например, колготки, леггинсы или нижнее белье) начинают деградировать и растягиваться.

По словам Франкена, по сути, вы «медленно готовите» свою одежду. Такой метод сушки вреден абсолютно для всех типов тканей — от шерсти и полиэстера до самых щекотливых материалов, таких как шелк и атлас.

Помимо структурных повреждений, прямые источники тепла способны вызвать цветение. Любимые черные джинсы, которые регулярно сушатся на батарее, могут быстро превратиться в «грязное серое месиво», если не соблюдать осторожность.

Из-за резкого воздействия тёплая ткань теряет свою эластичность, цвет и структуру, что приводит к общему ухудшению внешнего вида и функциональности одежды.

Мудрый совет: как сушить правильно

К счастью существует простой и безопасный способ сушки белья зимой, который поможет защитить ваши вещи на долгие годы и избежать распространенной ошибки.

Вместо того чтобы вешать одежду непосредственно на радиатор, экпсерты советуют воспользуйтесь бельевой сушилкой.

Разместите сушилку с бельем в комнате с включенным отоплением. Это обеспечит циркуляцию теплого воздуха вокруг одежды, что позволит ему высохнуть гораздо более равномерно. Таким образом, вы избежите концентрированного перегрева, «готовящего» ткани, и защитите свою одежду от деформации и потери цвета.