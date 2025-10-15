Как сохранить клубни георгин зимой / © unsplash.com

Разнообразие форм и оттенков делает эти растения безоговорочными фаворитами цветоводов. Еще одно их преимущество — возможность хранить клубни и любоваться цветением из года в год. Однако чтобы георгины не потеряли жизненный потенциал, важно своевременно и правильно выкопать их и тщательно подготовить к зимнему периоду.

Зачем выкапывать георгины на зиму

Георгины формируют нежные клубни, которые не выдерживают длительных морозов. В теплых регионах с мягким климатом их можно оставлять в почве, но в условиях средней полосы и северных областей зима для них роковая. Чтобы сохранить растения до следующего сезона, клубни осторожно выкапывают, просушивают и переносят в хранилище до весны.

“Первый сигнал к выкапыванию — это появление морозов. Когда листья чернеют от холода, самое время действовать”, — объясняет садовница Кейт Вальц.

Когда надземная часть растения увядает, темнеет и теряет упругость, это означает, что георгина завершила активный период роста и перешла в состояние покоя. В это время наступает оптимальный момент для подготовки клубней к зимовке.

Чтобы георгины успешно пережили зиму, важно дождаться первых заморозков, когда листья и стебли потемнеют. В настоящее время растение переходит в состояние покоя, а клубни накапливают энергию для нового сезона. Затем их осторожно выкапывают, очищают от земли и, при необходимости, промывают водой, избегая повреждения шеек. Затем клубни тщательно просушивают в сухом проветриваемом месте и удаляют поврежденные или подгнившие части. Хранить их следует в подписанных коробках или мешках при температуре +4…+7 °C и умеренной влажности, регулярно проверяя состояние клубней в течение зимних месяцев.