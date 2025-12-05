Не делайте этого: пять привычек, превращающих даже дорогое шампанское в посредственность

Как правильно пить шампанское / © pexels.com

Реклама

Об этом рассказали в Food&Wine.

Старые привычки трудно изменить — и некоторые из них мешают наслаждаться шампанским по-настоящему. В следующий раз, когда будете покупать праздничную бутылку, убедитесь, что получаете от нее максимум удовольствия, избегая самых распространенных ошибок, на которые обращают внимание эксперты по вину.

Подача слишком холодного шампанского

«Я не ставлю шампанское прямо в ведро со льдом», — говорит Кэтрин Кокер, директор Esters Wine Shop & Bar, одного из лучших винных баров Южной Калифорнии. «Мне нравится открывать его холодным, а затем оставлять на столе, чтобы оно постепенно набрало температуру подвала — около 13°C. Тогда появляются все нюансы и ароматы».

Реклама

Она советует открывать шампанское при температуре около 7°C, а когда оно нагревается более 13°C — снова ставить его в холодильник. Маттео Лунелли, президент и CEO винодельческие Ferrari Trento, советует хранить бутылку в прохладном темном месте, а вечером перед подачей охлаждать до 6–7°C. Важно не хранить шампанское в холодильнике слишком долго, иначе пробка может высохнуть, а вино быстрее окислится и поглотит ароматы других продуктов.

Неправильное открывание

Открывать шампанское «геройским» способом эффектно, но опасно. «Я никогда не открываю его так, и ни один сомелье не делает этого», — говорит Кокер. Она советует держать бутылку под углом 45°, осторожно наложить салфетку между пальцем и пробкой и медленно вращать бутылку для контроля над открыванием.

Наклон бокала

Здесь мнения экспертов разнятся. Ferrari Trento советует наклонять бокал, как это делает большинство людей, чтобы уменьшить количество пены. Кокер же убеждена, что шампанское лучше всего наливать в бокал, поставленный на стол. Если вы используете флют (бокал для шампанского), лучше направлять жидкость по бокам, чтобы пузыри распределялись равномерно, и не прерывать наливания.

Переполнение бокалов

Ferrari Trento советует наливать около 10 мл (менее половины бокала), и Кокер поддерживает этот совет. «Так шампанское остается холодным, и можно наливать повторно», — объясняет она. Если пить его медленно, нижний слой станет более теплым, а вкус будет неравномерным. Лучше доливать чаще.

Реклама

Подача в бокалах флюте

Большинство экспертов советуют избегать флюта для дегустации шампанского. Узкий верх бокала ограничивает аромат и уменьшает вкусовую глубину. Маттео Лунелли советует использовать большие бокалы типа «тюльпан» или даже винные бокалы для белого вина — так вино «дышит» и максимально раскрывает букет.

Кокер подтверждает: «Только можно оценить шампанское как настоящее вино, а не просто праздничный напиток. Во флюте поверхность для контакта с воздухом слишком мала и много ароматов не раскрывается». В Италии и Франции игристое обычно подают в бокалах для белого вина, чтобы полностью почувствовать вкус и аромат.