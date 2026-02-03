Не делайте этого с газоном в феврале: ошибка, из-за которой трава становится реже

Газон

Газон после зимы будет гуще и здоровее, если садоводы воздержатся от одного распространенного шага в феврале — раннего кошения. Эксперты предостерегают: чрезмерная спешка может только навредить траве.

Об этом сообщило издание Express.

Как объясняет эксперт Woodland Trust Лорин Виттл, в конце зимы газон только выходит из состояния покоя после морозов. В этот период трава начинает активно поглощать питательные вещества из почвы, накапливая энергию для укрепления корней и дальнейшего роста. Именно эти резервы позволяют весной сформировать плотный и устойчивый травяной покров.

Несмотря на желание навести порядок в саду как можно раньше, кошение в феврале создает для газона дополнительный стресс. Из-за этого трава не успевает накопить необходимые ресурсы, становится слабее и может истончаться в течение всего сезона.

Специалисты советуют откладывать первое кошение как минимум до середины марта. Ориентиром должны быть погодные условия: дневная температура должна стабильно превышать +8 °C, а почва прогреться как минимум до +6 °C. Если земля под ногами еще мягкая и влажная, с косилкой лучше не спешить.

После зимы рекомендуют срезать лишь минимальную часть верхушек травы. Слишком низкое кошение повышает риск появления проплешин и неровностей на газоне.

«Если садоводы будут терпеливыми и подождут немного дольше, прежде чем убирать в своем саду, то у вас будет красивая густая и здоровая трава в течение всего года», — говорится в статье.

