Не делайте эту ошибку в жару: из-за нее можно потерять урожай помидоров

Помидоры / © www.freepik.com/free-photo

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Помидоры хорошо растут при температуре от +21 до +29 градусов. Однако если несколько дней подряд воздух прогревается более +30…+35 °C, а ночная температура не опускается ниже +20…+22 °C, растения начинают испытывать тепловой стрес.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

В таких условиях ухудшается жизнеспособность пыльцы, опыляется меньше цветков, из-за чего растение формирует меньше плодов. Кроме того, жара подавляет выработку ликопина — природного пигмента, который придает томатам красный цвет. Поэтому плоды дольше остаются зелеными или оранжевыми.

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Во время жары многие огородники продолжают обрезать листья, чтобы улучшить проветривание кустов. Однако эксперты советуют не торопиться с этой процедурой.

Верхние листья создают естественную защиту от палящего солнца и затеняют плоды. Если его удалить, помидоры остаются без природного укрытия и быстрее получают солнечные ожоги. Особенно это касается растений, произрастающих на южной или западной стороне участка.

Как правильно поливать томаты

Специалисты рекомендуют поливать помидоры ранним утром, обильно и только под корень. Такой способ помогает влаге дольше храниться в почве, а растениям легче переносить самые жаркие часы дня.

Дополнительная защита обеспечивает мульчирование. Солома, скошенная трава или другие органические материалы помогают уменьшить испарение воды и предотвращают перегревание почвы.

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Если листья уже были чрезмерно обрезаны, эксперты советуют использовать легкую затенительную сетку или белое агроволокно. В то же время укрытие должно хорошо пропускать воздух во избежание накопления горячего влажного воздуха.

Нужно ли подкармливать помидоры

Во время сильной жары растение тратит силы, прежде всего, на выживание, поэтому избыток удобрений может только ухудшить его состояние.

Если подкормка необходима, ее советуют проводить только по влажной почве — рано утром или вечером. Также не следует злоупотреблять азотными удобрениями, ведь они стимулируют рост листьев вместо формирования плодов.

Для поддержки урожая эксперты рекомендуют использовать сбалансированные удобрения с повышенным содержанием калия.

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Эксперты отмечают, что в жаркую погоду достаточно придерживаться трех основных рекомендаций: не удалять листья, которые затеняют плоды, поливать растения обильно утром и использовать мульчу для защиты почвы.

Именно эти простые мероприятия помогут значительно снизить риск солнечных ожогов, опадания цветков и потери урожая даже во время продолжительной летней жары.

Напомним, помидоры могут долго оставаться зелеными из-за высокой температуры, перегрузки куста плодами, избытка азота или недостатка солнца. Для ускорения созревания следует удалять лишние листья и пасынки, подкармливать калийным удобрением (настой пепла), поливать умеренно и собирать плоды в стадии начальной спелости для созревания в помещении. Помогает также этилен от спелых яблок или бананов.

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