Не делайте так: десять ошибок в питании, которые способны унести годы жизни

Взрослые люди, которые соблюдают правильное питание, реже страдают болезнями сердца, ожирением, диабетом и даже некоторыми видами рака.

Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство Минздрава США). Как говорит основатель центра профилактической медицины и борьбы со старением Senolytix, нейрохирург Бретт Осборн из Флориды от качества питания зависит примерно 80% здоровья человека, при этом ожирение может сократить жизнь примерно на 10 лет.

Он также перечислил десять основных ошибок в питании, негативно влияющих на качество жизни, и рассказал, как их исправить.

Ошибка 1: чрезмерное употребление сахара

По словам Осборна, самое чрезмерное употребление сахара является "корнем всех проблем". Он отличается высоким гликемическим индексом, то есть быстро попадает в кровь, вызывая повышение уровня сахара. Сразу после этого поджелудочная начинает вырабатывать инсулин, благодаря чему глюкоза поступает в клетки, используясь там как энергия.

Главная проблема состоит в том, что сахар попадает в кровь слишком быстро, из-за чего происходит повреждение стенок сосудов, что приводит к воспалению. Да, предупреждает Осборн, вы становитесь на шаг ближе к первому сердечному приступу.

Также, по мнению эксперта, употребление простых углеводов, таких как конфеты, сладкие продукты, белый рис, замедляет сжигание жира, стимулируя его образование. А это, в свою очередь, ускоряет процессы старения. Поэтому врач рекомендует потреблять меньше простых углеводов. Добавьте в свой рацион углеводы, гликемический индекс которых не более 40. Такие продукты дополнительно помогают поддерживать организм в состоянии сжигания жира из-за низкого уровня инсулина.

Ошибка 2: пренебрежительное отношение к размеру порций

Это приводит к перееданию и получению избытка калорий. По словам врача, лучше медленно пережевывать пищу, чтобы в мозгу было больше времени понять, что желудок уже наполнен.

Ошибка 3: есть мало белка

Поэтому объем мышечной массы уменьшается, но именно мышцы помогают нам сжигать жиры. А еще организм может извлекать запасы аминокислого из мышц во время болезни, что помогает формировать антитела и бороться с микробами и бактериями. Аминокислоты также используются для восстановления поврежденных тканей. Осборн рекомендует употреблять не менее 0,75 г белка на 0,45 кг веса каждый день (если вы активно занимаетесь силовыми нагрузками – 1 г на 0,45 кг веса).

Ошибка 4: полное избегание жиров

Эксперт говорит, что жир вреден только при высоком уровне инсулина (если вы потребляете простые углеводы). Но другие жиры, особенно Омега-3 и Омега-9, нужны для того, чтобы организм боролся со свободными радикалами и воспалениями, повреждающими клетки, ускоряя процесс старения. Вместо полного отказа от жиров врач советует сочетать их с продуктами, имеющими низкий гликемический индекс.

Ошибка 5: употребление небольшого количества овощей

Как начать питаться правильно? / Фото: Pexels

Овощи являются источником витаминов, клетчатки и полезных минералов. Клетчатка, например, необходима для здоровья желудочно-кишечного тракта, а еще она подает сигнал насыщения, поэтому снижает вероятность переедания. Обязательно добавляйте овощи в свой рацион. Потреблять их можно в любом виде.

Ошибка 6: недостаток клетчатки

Бретт Осборн отметил, что клетчатка помогает замедлить всасывание сахара в кровь из кишечника, поэтому снижает гликемический индекс продуктов. А еще с помощью клетчатки снижается риск развития некоторых видов рака кишечника, так как токсины выводятся из желудочно-кишечного тракта быстрее.

Ошибка 7: чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь – это не только лишние калории, но и ощутимый удар по печени. А еще, как напоминает врач, алкогольные напитки оказывают негативное влияние на работу мозга.

Ошибка 8: недостаточное количество воды

Бретт отмечает, что эта проблема особенно усугубляется с возрастом, потому что пожилые люди реже испытывают жажду, следовательно, страдают от обезвоживания чаще. Иногда обезвоживание сочетается с чрезмерным употреблением медикаментов. В таком случае может настолько сильно упасть давление, что человек потеряет сознание. Как следствие – серьезные травмы.

Ошибка 9: поздний ужин

Метаболизм к вечеру значительно замедляется, поэтому процесс сжигания жира практически останавливается. Осборн говорит, что недостаточное количество продуктов днем и переедание в вечернее время приводят к лишнему весу и проблемам со здоровьем.

Ошибка 10: соблюдение экстримальных диет

По словам нейрохирурга, они не работают. Конечно, вы сбросите вес, но он быстро вернется, еще и в большем количестве. К тому же из-за экстримальных диет снижается мышечная масса.

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