Человек в хосписе / © Getty Images

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Люди, приближающиеся к концу жизни, чаще всего сожалеют о том, что посвятили слишком много времени работе, пожертвовав ради карьеры общением с близкими и важными моментами семейной жизни. Об этом рассказала медсестра хосписа Бронни Вейр, которая много лет проработала в сфере паллиативной помощи.

Ее наблюдения приводит британское издание Mirror.

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По словам медсестры, за многие годы работы с неизлечимо больными пациентами она не раз наблюдала, как люди переосмысливают свою жизнь, сталкиваясь с неизбежностью смерти. Они проходят через различные эмоциональные состояния — от отрицания и страха до гнева, раскаяния и, в конечном итоге, принятия.

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В то же время, как отметила Вейр в своём блоге, несмотря на все переживания, каждый её пациент в конце концов обретал внутреннее спокойствие перед смертью.

Работа вместо семьи — главная причина сожаления

Медсестра обратила внимание на одну общую закономерность, которая особенно часто наблюдалась среди её пациентов-мужчин. Многие из них сожалели о том, что большую часть жизни посвятили работе, откладывая на потом время, которое можно было бы провести с детьми и партнёрами.

«Все мужчины, за которыми я ухаживала, глубоко сожалели о том, что провели столько времени в непрерывной рабочей суете», — написала Вейр.

По её словам, мужчины часто осознавали, что пропустили детство своих детей и упустили возможность в полной мере наслаждаться общением со своими партнёршами. Женщины также выражали подобное сожаление, хотя среди представительниц старшего поколения таких случаев было меньше, поскольку они реже были основными кормилицами семьи.

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Как избежать сожалений в конце жизни

По мнению Вейр, люди нередко переоценивают значение высоких доходов и профессиональных достижений, не замечая, сколько личного времени они тратят ради них. Она убеждена, что осознанное упрощение образа жизни может помочь найти больше времени для себя и близких.

«Упрощая свой образ жизни и делая осознанный выбор на этом пути, вполне возможно, что вам не понадобится такой высокий доход, как вам кажется», — пояснила медсестра.

Она также добавила, что больше свободного времени делает людей счастливее и открывает перед ними новые возможности, которые лучше соответствуют их истинным потребностям.

Среди других распространённых жалоб людей в конце жизни специалисты по паллиативной помощи называют невозможность жить в соответствии со своими убеждениями, подавление эмоций, утрату связи с друзьями и неумение позволить себе быть счастливыми.

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Однако именно чрезмерная сосредоточенность на работе остается одним из самых ярких уроков, которые Бронни Вейр извлекла из своего многолетнего опыта ухода за людьми в конце их жизни.

Напомним, в Кении вынесли приговор лидеру апокалиптической секты Полу Маккензи. Суд признал его виновным в убийстве 191 человека, в том числе 190 детей, которых заставляли голодать до смерти.

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