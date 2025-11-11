- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Не держите это в доме: привычный декор незаметно притягивает неудачу — специалисты по фэн-шуй
Эти вещи мешают нам быть счастливыми и добиваться успеха — от них лучше избавиться как можно быстрее.
По учению фэн-шуй даже привычные предметы могут накапливать негативную энергию и блокировать наше личное счастье и профессиональные достижения. Давайте разберемся, что следует выбросить из дома, чтобы жить легче и свободнее.
Засохшие цветы и сухоцветы
Фэн-шуй советует не держать сухоцветы дома. Многие используют их как украшение из-за отсутствия необходимости ухода, но энергетически они действуют противоположно живым растениям. Живые цветы символизируют рост и развитие семьи, а сухоцветы несут застывшую тормозящую жизнь энергию. Их присутствие может оказывать влияние на любовные отношения, вызвать постоянную усталость и проблемы на работе. Выбросьте сушеные цветы и замените их на горшечные растения — живое символизирует рост и жизненную силу.
Сломанные бытовые приборы
Электроника — телевизор, утюг, фен, холодильник — в фэн-шуй символизирует силу и контроль. Если техника не работает, это может проявляться в вашей жизни из-за проблем со здоровьем, неудачных отношений или конфликтов на работе. Исправьте неисправные приборы или избавьтесь от них совсем.
Просроченные продукты и старые лекарства
Еда символизирует способность человека дарить и принимать любовь. Если холодильник забит испорченными продуктами, это может блокировать гармонию в отношениях. Регулярно проверяйте холодильник и кухонные шкафы, выбрасывайте все негодное. Просроченное лекарство и косметика несут негативную энергию, которая мешает физическому и психическому восстановлению.