Какие вещи нельзя держать в доме: принесут несчастье

По учению фэн-шуй даже привычные предметы могут накапливать негативную энергию и блокировать наше личное счастье и профессиональные достижения. Давайте разберемся, что следует выбросить из дома, чтобы жить легче и свободнее.

Засохшие цветы и сухоцветы

Фэн-шуй советует не держать сухоцветы дома. Многие используют их как украшение из-за отсутствия необходимости ухода, но энергетически они действуют противоположно живым растениям. Живые цветы символизируют рост и развитие семьи, а сухоцветы несут застывшую тормозящую жизнь энергию. Их присутствие может оказывать влияние на любовные отношения, вызвать постоянную усталость и проблемы на работе. Выбросьте сушеные цветы и замените их на горшечные растения — живое символизирует рост и жизненную силу.

Сломанные бытовые приборы

Электроника — телевизор, утюг, фен, холодильник — в фэн-шуй символизирует силу и контроль. Если техника не работает, это может проявляться в вашей жизни из-за проблем со здоровьем, неудачных отношений или конфликтов на работе. Исправьте неисправные приборы или избавьтесь от них совсем.

Просроченные продукты и старые лекарства

Еда символизирует способность человека дарить и принимать любовь. Если холодильник забит испорченными продуктами, это может блокировать гармонию в отношениях. Регулярно проверяйте холодильник и кухонные шкафы, выбрасывайте все негодное. Просроченное лекарство и косметика несут негативную энергию, которая мешает физическому и психическому восстановлению.