Не держите соль в этих трех местах, потому что можно навлечь в дом беду: народные приметы

Народные приметы о соли / © Pixabay

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Соль всегда занимала особое место в украинской бытовой культуре. Ее использовали не только при приготовлении пищи, но и в разных обрядах и домашних традициях. Наши предки наделяли обычную поваренную соль символическим значением и считали ее своеобразным защитником дома. Именно поэтому к тому, где и как хранить соль, относились внимательно. Считалось, что некоторые места дома для нее категорически не подходят. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

У входной двери

Коридор, прихожая и пространство непосредственно у порога считались особыми зонами дома. Через вход человек попадает с улицы в дом, поэтому наши предки связывали это место с разными внешними воздействиями.

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Верили, что соль, оставленная у двери, может «собрать» негатив, попадающий в дом вместе с чужими людьми. По приметам, это могло стать причиной ссор, недоразумений и беспокойства между членами семьи.

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Рядом с плитой

Несмотря на то, что соль является незаменимой специей на кухне, держать ее у плиты по старым поверьям не советовали.

Огонь наши предки воспринимали как сильнейшую стихию. Существовало поверье, что его влияние может «забрать» у соли защитную силу. Поэтому хозяева якобы могли потерять покой, а в семье чаще возникали напряженные ситуации.

С практической точки зрения соль также лучше не держать слишком близко к источнику тепла: через пару и влагу она может быстрее набирать воду и образовывать комочки.

На солнечном подоконнике

Еще одним нежелательным местом для соли считали подоконник, особенно если на него постоянно попадают прямые солнечные лучи.

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В народных представлениях солнце было связано с мощной энергией, которая могла изменить символические свойства оберегов. Считалось, что долго стоящая под солнцем соль перестает выполнять свою защитную функцию.

Современный практический совет здесь гораздо проще: соль лучше хранить в сухой герметичной емкости, подальше от влаги, пара и чрезмерного нагревания.

Где лучше держать соль

Самое удобное место — сухой кухонный шкаф или другая закрытая полка, где нет резких перепадов температуры и повышенной влажности. Сосуд должен плотно закрываться, чтобы продукт не впитывал воду и посторонние запахи.

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