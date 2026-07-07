Не диета: люди, которые доживают до 100 лет, имеют одну общую черту

Долголетие

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Правильное питание, физическая активность и крепкие социальные связи традиционно считаются основой здорового старения. Однако новое исследование итальянских ученых свидетельствует о том, что не менее важную роль может играть тип личности.

Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Applied Positive Psychology, сообщает ScienceAlert.

Какую черту характера связывают с долголетием

Исследователи из Университета Кальяри изучили жителей Сардинии — одного из так называемых «голубых зон» мира, где необычно многие доживают до 100 лет и более.

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В исследовании приняли участие 125 человек в возрасте от 71 до 101 года. Из них 55 проживало в «голубой зоне», а еще 70 — в соседнем регионе с похожими социальными, экономическими условиями и одинаковым доступом к медицинской помощи.

Участники проходили психологические тесты, опросы и интервью. Ученые оценивали их физическое и психическое состояние, образ жизни, увлечения, а также пять основных черт личности: открытость нового опыта, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и нейротизм.

Самым заметным отличием оказалась открытость нового опыта.

Люди, жившие в «голубой зоне», гораздо чаще демонстрировали любопытство, желание учиться, открытость к новым идеям и готовность пробовать новые виды деятельности.

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Не только характер, но и образ жизни

Также у жителей Сардинии были лучшие навыки преодоления стресса, более высокий уровень эмоциональной компетентности и чаще занимались интеллектуально или физически активными хобби.

Если рассматривать всех участников исследования вместе, вне зависимости от места жительства, ученые обнаружили еще несколько закономерностей:

люди с высокой открытостью к новому чаще сообщали о психологическом благополучии и больше времени уделяли увлечениям;

участники с высокой добросовестностью были более удовлетворены жизнью и лучше справлялись со стрессовыми ситуациями;

высокий уровень нейротизма был связан с более низким качеством жизни.

Значит ли это, что характер гарантирует долголетие

Авторы работы отмечают, что личность не является прямой причиной долгой жизни. В то же время, определенные черты характера могут влиять на ежедневные привычки.

По мнению исследователей, люди, которые остаются любознательными и открытыми к новому, чаще поддерживают социальные контакты, учатся, обретают новые увлечения, больше двигаются и ведут активный образ жизни. Именно эти повадки, вероятно, и способствуют здоровому старению.

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В то же время, ученые подчеркивают, что исследование было наблюдательным и охватило относительно небольшое количество людей, поэтому не доказывает причинно-следственной связи. Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования.

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