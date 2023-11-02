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Не Дима, не Паша и не Юра: как правильно на украинском называть мужские имена

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Не Дима, не Паша и не Юра: как правильно на украинском называть мужские имена

Как правильно называть мужские имена / Фото: pixabay.com

Украинские формы мужских имен на «-ко» — Марко, Степко, Михалько, были зафиксированы еще в конце 11-го века на стенах Софии Киевской.

В украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра. Поскольку в нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик в именах, он есть только в русском языке. Поэтому мужские имена, созданные с помощью этого суффикса, являются русизмами, пишет филолог Ольга Васильева в Facebook.

Как правильно называть мужские имена на украинском языке

Следует раз и навсегда запомнить, что в украинских именах отсутствует суффикс –ик. Поэтому будет правильно, если говорить и писать имена – Толик, Виталик, Вадик, Слава и т.д.

«Например, в Полтавской области бабушка, которой было сто лет, называла своего внука, моего мужа, Толиком и Тольком, но никогда – Толиком. Это тому, что так научили ее родители, потому что еще столетие назад украинцы не говорили по-русски. «Димы» и «виталики» — это суржик», — объясняет Ольга Васильева.

Языковед напомнила, что разговорные формы мужских имен в украинском языке таковы:

  • Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.
  • Не Миша, а Мишко.
  • Не Юра, а Юрчик.
  • Не Паша, а Павлик или Павлусь.
  • Не Петя, а  Петрик, Петько или Петрусь..
  • Не Андрей, а Андрейка.
  • Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.
  • Не Костя, а Костик, Костусь.
  • Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.
  • Не Алеша, а Олекса, Олешко.
  • Не Леня, а Ленько.
  • Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.
  • Не Гриша, а Гриць или Гринько.
  • Не Никита, а Микитка.
  • Не Коля, а Колько.
  • Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.
  • Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.
  • Не Женя, а Евгений.
  • Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.
  • Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.
  • Не Деня, а Дениско или Денько.
  • Не Тема, а Артемка или Темко.
  • Не Вася, а Василько.
  • Не Марик, а Марко.
  • Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.
  • Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.
  • Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.
  • Не Слава, а Славко.
  • Не Владик, а Владко.
  • Не Толя, а Только.
  • Не Виталик, а Витик или Витась.
  • Не Федя, а Федусь или Федько.
  • Не Вова, а Володик или Володько.
  • Не Кирюша, а Кирилко.
  • Не Иллюша, а Илько.
  • Не Лева, а Левко.

Ольга Васильева отмечает, что украинский язык тяготеет преимущественно к открытым слогам, когда слова заканчиваются громким звуком. Поэтому мужские формы имен будут естественно заканчиваться на –ко. Филологиня обращает внимание на то, что они были зафиксированы на граффити Софии Киевской с конца одиннадцатого века – Степко, Михалько, Марко.

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Дата публикации
Просмотры
4096
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