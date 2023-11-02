Не Дима, не Паша и не Юра: как правильно на украинском называть мужские имена

Украинские формы мужских имен на «-ко» — Марко, Степко, Михалько, были зафиксированы еще в конце 11-го века на стенах Софии Киевской.

В украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра. Поскольку в нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик в именах, он есть только в русском языке. Поэтому мужские имена, созданные с помощью этого суффикса, являются русизмами, пишет филолог Ольга Васильева в Facebook.

Как правильно называть мужские имена на украинском языке

Следует раз и навсегда запомнить, что в украинских именах отсутствует суффикс –ик. Поэтому будет правильно, если говорить и писать имена – Толик, Виталик, Вадик, Слава и т.д.

«Например, в Полтавской области бабушка, которой было сто лет, называла своего внука, моего мужа, Толиком и Тольком, но никогда – Толиком. Это тому, что так научили ее родители, потому что еще столетие назад украинцы не говорили по-русски. «Димы» и «виталики» — это суржик», — объясняет Ольга Васильева.

Языковед напомнила, что разговорные формы мужских имен в украинском языке таковы:

Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.

Не Миша, а Мишко.

Не Юра, а Юрчик.

Не Паша, а Павлик или Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь..

Не Андрей, а Андрейка.

Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.

Не Костя, а Костик, Костусь.

Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.

Не Алеша, а Олекса, Олешко.

Не Леня, а Ленько.

Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.

Не Гриша, а Гриць или Гринько.

Не Никита, а Микитка.

Не Коля, а Колько.

Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.

Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.

Не Женя, а Евгений.

Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.

Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.

Не Деня, а Дениско или Денько.

Не Тема, а Артемка или Темко.

Не Вася, а Василько.

Не Марик, а Марко.

Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.

Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.

Не Слава, а Славко.

Не Владик, а Владко.

Не Толя, а Только.

Не Виталик, а Витик или Витась.

Не Федя, а Федусь или Федько.

Не Вова, а Володик или Володько.

Не Кирюша, а Кирилко.

Не Иллюша, а Илько.

Не Лева, а Левко.

Ольга Васильева отмечает, что украинский язык тяготеет преимущественно к открытым слогам, когда слова заканчиваются громким звуком. Поэтому мужские формы имен будут естественно заканчиваться на –ко. Филологиня обращает внимание на то, что они были зафиксированы на граффити Софии Киевской с конца одиннадцатого века – Степко, Михалько, Марко.

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