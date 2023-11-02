Не Дима, не Паша и не Юра: как правильно на украинском называть мужские имена

Украинские формы мужских имен на «-ко» — Марко, Степко, Михалько, были зафиксированы еще в конце 11-го века на стенах Софии Киевской.
В украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра. Поскольку в нашем языке отсутствует словообразовательный суффикс –ик в именах, он есть только в русском языке. Поэтому мужские имена, созданные с помощью этого суффикса, являются русизмами, пишет филолог Ольга Васильева в Facebook.
Как правильно называть мужские имена на украинском языке
Следует раз и навсегда запомнить, что в украинских именах отсутствует суффикс –ик. Поэтому будет правильно, если говорить и писать имена – Толик, Виталик, Вадик, Слава и т.д.
«Например, в Полтавской области бабушка, которой было сто лет, называла своего внука, моего мужа, Толиком и Тольком, но никогда – Толиком. Это тому, что так научили ее родители, потому что еще столетие назад украинцы не говорили по-русски. «Димы» и «виталики» — это суржик», — объясняет Ольга Васильева.
Языковед напомнила, что разговорные формы мужских имен в украинском языке таковы:
- Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.
- Не Миша, а Мишко.
- Не Юра, а Юрчик.
- Не Паша, а Павлик или Павлусь.
- Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь..
- Не Андрей, а Андрейка.
- Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.
- Не Костя, а Костик, Костусь.
- Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.
- Не Алеша, а Олекса, Олешко.
- Не Леня, а Ленько.
- Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.
- Не Гриша, а Гриць или Гринько.
- Не Никита, а Микитка.
- Не Коля, а Колько.
- Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.
- Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.
- Не Женя, а Евгений.
- Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.
- Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.
- Не Деня, а Дениско или Денько.
- Не Тема, а Артемка или Темко.
- Не Вася, а Василько.
- Не Марик, а Марко.
- Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.
- Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.
- Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.
- Не Слава, а Славко.
- Не Владик, а Владко.
- Не Толя, а Только.
- Не Виталик, а Витик или Витась.
- Не Федя, а Федусь или Федько.
- Не Вова, а Володик или Володько.
- Не Кирюша, а Кирилко.
- Не Иллюша, а Илько.
- Не Лева, а Левко.
Ольга Васильева отмечает, что украинский язык тяготеет преимущественно к открытым слогам, когда слова заканчиваются громким звуком. Поэтому мужские формы имен будут естественно заканчиваться на –ко. Филологиня обращает внимание на то, что они были зафиксированы на граффити Софии Киевской с конца одиннадцатого века – Степко, Михалько, Марко.
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