Не для кастрюль и не для сковородок: для чего на самом деле нужен ящик под духовкой
Скрытый отсек в плите имеет совсем другое предназначение: как правильно им пользоваться, чтобы не испортить технику и еду.
У многих хозяек ящик под духовкой давно превратился в место для хранения кастрюль, сковородок и крышек. Но немногие задумываются, что в кухонных плитах этот отсек создавали совсем не как дополнительный шкафчик. На самом деле, неправильное использование ящика может не только испортить посуду, но и навредить самой технике.
Какое настоящее предназначение ящика под духовкой: это непременно вас удивит
В газовых и электрических плитах ящик под духовкой выполняет функцию подогрева готовых блюд. Внутри поддерживается стабильное умеренное тепло, позволяющее:
хранить пищу теплой перед подачей;
не пересушивать блюда;
подавать несколько блюд поочередно, не беспокоясь, что они остынут.
Именно поэтому этот отсек часто называют warming drawer — тепловой ящик. Он особенно удобен во время праздников или приготовления большого количества еды.
Почему опасно хранить там посуду и вещи
Использование ящика не по назначению может привести к ряду проблем.
Перегрев плиты — посуда блокирует циркуляцию тепла.
Порча кухонной утвари — металл темнеет, антипригарное покрытие отслаивается, пластиковые или деревянные ручки трескаются.
Появление запахов и нагара — в теплой среде жир быстрее пригорает.
Пожарная опасность — особенно если хранить салфетки, пакеты или вещи с остатками жира.
Даже крепкий чугун при постоянном нагревании может со временем деформироваться.
Дополнительные факты, о которых почти никто не знает
В старых моделях плит ящик часто использовался для вентиляции или размещения технических элементов, поэтому его вообще нельзя было эксплуатировать.
В некоторых современных духовках температура в ящике может достигать 60–80 °C.
Производители не советуют хранить там даже жаростойкую посуду без еды.
Поэтому универсального назначения для этого отсека не существует — все зависит от конкретной модели.
Как правильно пользоваться ящиком под духовкой
Чтобы не навредить плите и продлить срок службы:
внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя;
используйте ящик только для поддержания тепла блюд, если такая функция предусмотрена;
не храните там посуду, салфетки и посторонние предметы;
если функция не указана — лучше оставлять ящик пустым.