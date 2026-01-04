ТСН в социальных сетях

Не для кастрюль и не для сковородок: для чего на самом деле нужен ящик под духовкой

Скрытый отсек в плите имеет совсем другое предназначение: как правильно им пользоваться, чтобы не испортить технику и еду.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зачем нужен ящик под духовкой

У многих хозяек ящик под духовкой давно превратился в место для хранения кастрюль, сковородок и крышек. Но немногие задумываются, что в кухонных плитах этот отсек создавали совсем не как дополнительный шкафчик. На самом деле, неправильное использование ящика может не только испортить посуду, но и навредить самой технике.

Какое настоящее предназначение ящика под духовкой: это непременно вас удивит

В газовых и электрических плитах ящик под духовкой выполняет функцию подогрева готовых блюд. Внутри поддерживается стабильное умеренное тепло, позволяющее:

  • хранить пищу теплой перед подачей;

  • не пересушивать блюда;

  • подавать несколько блюд поочередно, не беспокоясь, что они остынут.

Именно поэтому этот отсек часто называют warming drawer — тепловой ящик. Он особенно удобен во время праздников или приготовления большого количества еды.

Почему опасно хранить там посуду и вещи

Использование ящика не по назначению может привести к ряду проблем.

  1. Перегрев плиты — посуда блокирует циркуляцию тепла.

  2. Порча кухонной утвари — металл темнеет, антипригарное покрытие отслаивается, пластиковые или деревянные ручки трескаются.

  3. Появление запахов и нагара — в теплой среде жир быстрее пригорает.

  4. Пожарная опасность — особенно если хранить салфетки, пакеты или вещи с остатками жира.

  5. Даже крепкий чугун при постоянном нагревании может со временем деформироваться.

Дополнительные факты, о которых почти никто не знает

  • В старых моделях плит ящик часто использовался для вентиляции или размещения технических элементов, поэтому его вообще нельзя было эксплуатировать.

  • В некоторых современных духовках температура в ящике может достигать 60–80 °C.

  • Производители не советуют хранить там даже жаростойкую посуду без еды.

  • Поэтому универсального назначения для этого отсека не существует — все зависит от конкретной модели.

Как правильно пользоваться ящиком под духовкой

Чтобы не навредить плите и продлить срок службы:

  • внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя;

  • используйте ящик только для поддержания тепла блюд, если такая функция предусмотрена;

  • не храните там посуду, салфетки и посторонние предметы;

  • если функция не указана — лучше оставлять ящик пустым.

