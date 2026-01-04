Не для кастрюль и не для сковородок: для чего на самом деле нужен ящик под духовкой

Зачем нужен ящик под духовкой

У многих хозяек ящик под духовкой давно превратился в место для хранения кастрюль, сковородок и крышек. Но немногие задумываются, что в кухонных плитах этот отсек создавали совсем не как дополнительный шкафчик. На самом деле, неправильное использование ящика может не только испортить посуду, но и навредить самой технике.

Какое настоящее предназначение ящика под духовкой: это непременно вас удивит

В газовых и электрических плитах ящик под духовкой выполняет функцию подогрева готовых блюд. Внутри поддерживается стабильное умеренное тепло, позволяющее:

хранить пищу теплой перед подачей;

не пересушивать блюда;

подавать несколько блюд поочередно, не беспокоясь, что они остынут.

Именно поэтому этот отсек часто называют warming drawer — тепловой ящик. Он особенно удобен во время праздников или приготовления большого количества еды.

Почему опасно хранить там посуду и вещи

Использование ящика не по назначению может привести к ряду проблем.

Перегрев плиты — посуда блокирует циркуляцию тепла. Порча кухонной утвари — металл темнеет, антипригарное покрытие отслаивается, пластиковые или деревянные ручки трескаются. Появление запахов и нагара — в теплой среде жир быстрее пригорает. Пожарная опасность — особенно если хранить салфетки, пакеты или вещи с остатками жира. Даже крепкий чугун при постоянном нагревании может со временем деформироваться.

Дополнительные факты, о которых почти никто не знает

В старых моделях плит ящик часто использовался для вентиляции или размещения технических элементов, поэтому его вообще нельзя было эксплуатировать.

В некоторых современных духовках температура в ящике может достигать 60–80 °C.

Производители не советуют хранить там даже жаростойкую посуду без еды.

Поэтому универсального назначения для этого отсека не существует — все зависит от конкретной модели.

Как правильно пользоваться ящиком под духовкой

Чтобы не навредить плите и продлить срок службы: