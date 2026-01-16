Не для квартиры: 7 популярных растений, которые эксперты не советуют выращивать дома

Папоротник / © Pexels

Реклама

Эксперты по комнатному садоводству назвали популярные растения, которые могут создавать больше проблем, чем удовольствия. Часть из них требует условий, которые почти невозможно обеспечить в обычной квартире, другие — представляют риск для аллергиков или домашних животных.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Какие именно растения лучше обходить стороной

Кротон

Кротон поражает красочными листьями, однако поддерживать его в хорошем состоянии в помещении очень сложно. Он требует стабильно сильного освещения и постоянной влажности почвы. Зимой растение часто страдает от сухого воздуха, что способствует появлению паутинного клеща, а даже кратковременное пересыхание приводит к опадению нижних листьев. Эксперты советуют выращивать кротоны на улице в теплое время года или в регионах с мягким климатом.

Реклама

Пальмы

Пальмы создают ощущение тропиков, и в то же время часто становятся магнитом для вредителей в помещениях. Для нормального роста им нужны высокая влажность и яркий свет. В квартирных условиях такие условия обеспечить трудно. Даже более устойчивые виды, как хамедорея элеганс, требуют значительно более тщательного ухода, чем большинство комнатных растений.

Фикус лирата

Несмотря на статус стильного растения для интерьера, фикус лирата отличается крайне сложным характером. По словам Саманты Адлер, это одно из самых капризных растений: оно не переносит перестановок, резких изменений условий и требует стабильного освещения и регулярного полива. Начинающим с ним особенно трудно.

Райская птица

Тропическое растение с крупными листьями выглядит впечатляюще, однако в квартире ему часто не хватает света и пространства. Для нормального развития «райской птице» требуется очень яркое освещение и стабильные условия. Даже при правильном уходе растение практически не цветет в помещении.

Папоротник

Папоротники создают атмосферу леса, но некоторые их виды активно выделяют споры, что может ухудшать качество воздуха в помещении. К таким относятся древесные и женские папоротники. Специалисты советуют выбирать виды с низким спорообразованием, например папоротник «птичье гнездо Austral Gem», «кроличья лапка» или «кенгуровая лапа».

Реклама

Хищные растения

Венерина мухоловка и кувшин-растение не приспособлены к постоянным комнатным условиям. В природе они растут на болотах, получают много солнца и проходят холодный зимний период покоя. Воспроизвести такие условия в квартире почти невозможно. Эксперты в шутку добавляют: если вы не планируете хранить растение в холодильнике зимой, лучше высаживать его на улице.

Подарочные растения

Хризантемы, азалии, мини-розы или гортензии часто продают как комнатные, однако они не созданы для длительной жизни в помещении. Эти растения нуждаются в холодном периоде покоя и естественных условиях сада. Если удастся сохранить их до теплой поры, на улице они будут чувствовать себя значительно лучше.

Напомним, не вся вода одинаково полезна для комнатных растений. Некоторые виды плохо переносят водопроводную воду из-за минералов и химических примесей. Эксперты рассказали, как избежать ошибок в поливе.