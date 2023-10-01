Не добавляйте это к стиральной машинке: популярные лайфгаки, которые могут навредить стирке

Что нельзя добавлять к стиральной машинке, чтобы ее не испортить

Желание многих хозяек улучшить качество стирки или сэкономить на специальных стирках может привести к ремонту стиральной машины или даже к необходимости покупки новой.

Популярные сегодня лайфгаки, как улучшить стирку с помощью добавления посторонних средств и предметов, могут быть опасными как для самой стиральной машинки, так и вещей, которые вы стираете.

Не добавляйте в барабан стиральной машинки такие не предназначенные для этого как средство для мытья посуды, соду, соль, уксус и эфирные масла. Имейте в виду, что разнообразные шарики из фольги, влажные салфетки, губки для мытья посуды хозяйки помещают в стиральную машинку на свой страх и риск.

Прежде всего, нельзя добавлять в стиральную машинку средства для мытья посуды, они сильно пенятся, что может привести к сбоям в работе стирали, ее протеканию и даже поломке. Кроме вреда для стирки, такие средства содержат агрессивные вещества и могут повредить ткань и вызвать аллергические реакции со стороны кожи.

Соль добавлять во время стирки в стиральной машинке тоже небезопасно, ведь соленая вода также создает слишком агрессивную среду для бытовой техники. Пищевая соль может привести к окислению алюминиевых деталей стиральной машинки и ее износу. Для ручной стирки соль конечно, можно использовать, она действительно работает на шерстяных изделиях, на махровых полотенцах, но не сыпьте соль в барабан стиральной машины.

Многие хозяйки добавляют в отсек стиральной машины соду, якобы для того, чтобы смягчить жесткую воду. Сода помогает усилить действие стирального порошка, но может навредить стиралке и может просто можете испортить некоторые вещи. В первую очередь это касается мембранных материалов. Категорически не допускается использовать соду при стирке вещей из шерсти и шелка, замши, велюра, синтетических материалов.

Крайне опасно добавлять во время стирки в стиральную машину эфирные масла. Они, конечно, обеспечат приятный запах, но не вымываются полностью, оставаясь на внутренних деталях машины, баке и шлангах. В результате техника может выйти из строя.

Уксус использовать можно, но с осторожностью, при соблюдении правильной дозировки. Он смягчает воду и удаляет накипь. Особо нужно быть осторожным с уксусной эссенцией.

Для хорошей стирки вполне достаточно качественного стирального порошка или специальных капсул. Все остальные средства, стиральные лафгаки могут обернуться поломкой техники.

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