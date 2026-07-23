Не Эверест: названа гора, которая на самом деле подальше от центра Земли (фото)

Эверест / © Associated Press

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Люди привыкли считать Эверест самой высокой горой на Земле, но если измерять от центра планеты, а не от уровня моря, то побеждает вулкан Чимборасо в Эквадоре — он выше более чем на два километра.

Об этом пишет spacedaily.

Большинство людей считают, что Эверест является самой высокой точкой на Земле. Это действительно так, если считать высоту над уровнем моря. Однако существует другой способ измерения, при котором первенство переходит к потухшему вулкану Чимборасо в Эквадоре. Об этом пишет Space Daily.

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Вершина Эвереста поднимается на 8848,86 метра над уровнем моря — этот показатель в 2020 году совместно подтвердили Непал и Китай. В то же время высота Чимборасо составляет всего около 6263 метров.

Однако, если измерять расстояние не от уровня моря, а от центра Земли, ситуация меняется. Вершина Чимборасо расположена примерно в 6384 километрах от ядра планеты, тогда как Эверест — примерно в 6382 километрах. Таким образом, эквадорский вулкан опережает самую высокую гору мира более чем на два километра.

Чимборасо в Эквадоре / © Фото из открытых источников

Почему Чимборасо «выше» Эвереста

Причина состоит в форме Земли. Наша планета не является идеальным шаром — из-за вращения она немного сплюснута у полюсов и имеет утолщение в районе экватора. Поэтому экваториальный радиус Земли примерно на 21 километр больше полярного.

Чимборасо расположен всего в 1,5 градуса к югу от экватора, почти в самой широкой части планеты. Эверест, напротив, находится примерно на 28° северной широты, где поверхность Земли уже ближе к ее центру.

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Именно поэтому, несмотря на меньшую высоту над уровнем моря, вершина Чимборасо оказывается далекой от центра Земли.

Это подтверждают геодезические измерения

Национальная служба океанов и атмосферы США (NOAA) также называет Чимборасо точкой земной поверхности, расположенной вдали от центра планеты.

Точная разница между двумя вершинами зависит от методики измерения. По разным оценкам, она составляет от 2072 до 2168 метров, но во всех расчетах Чимборасо остается впереди Эвереста.

Значит ли это, что Чимборасо ближе к космосу

Лишь частично. Если говорить об расстоянии от центра Земли, то именно Чимборасо является самой отдаленной точкой твердой поверхности планеты.

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Впрочем, для альпинистов главное значение имеет высота над уровнем моря. Именно она определяет разреженность воздуха, погодные условия и сложность восхождения. По этому показателю Эверест по-прежнему остается безоговорочным рекордсменом.

Также некорректно утверждать, что Чимборасо является «ближайшим к Солнцу» местом на Земле. Расстояние между Землей и Солнцем за год меняется примерно на 5 миллионов километров, поэтому преимущество в два километра не имеет практического значения.

Самая высокая, самая отдаленная и самая высокая от подножия — это разные рекорды

История Чимборасо демонстрирует, что ответ на вопрос «какая гора самая высокая» зависит от того, что именно измерять.

Эверест — самая высокая гора над уровнем моря.

Чимборасо — вершина, расположенная вдали от центра Земли.

Мауна-Кеа на Гавайях является высокой горой, если измерять ее от подножия на дне Тихого океана до вершины — более 10 тысяч метров, хотя большая часть массива скрыта под водой.

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Ни одно из этих утверждений не противоречит другому — они просто используют разные точки отсчета. Именно поэтому Эверест остается самой высокой горой над уровнем моря, а Чимборасо — самой далекой от центра нашей планеты.

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