ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Не готовьте "Селедку под шубой", пока не прочтете об этих пяти роковых ошибках: иначе есть салат будет невозможно

Салат “Селедка под шубой” уже много лет остается неизменной классикой праздничного, а особенно новогоднего стола. Кажется, что рецепт элементарный: подготовить ингредиенты, выложить их слоями — и блюдо готово.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Ошибки во время приготовления "Селедка под шубой"

Ошибки во время приготовления "Селедка под шубой" / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Но даже этот знакомый салат имеет свои тонкости. Есть несколько ошибок, из-за которых селедка под шубой может испортиться настолько, что есть ее будет невозможно. Рассмотрим пять самых распространенных ошибок, которых следует избегать.

Неправильная очистка сельди

Главная ошибка — небрежное удаление костей. Даже маленькие косточки могут испортить структуру и вкус всего салата. Филе должно быть максимально чистым — это основа качественного результата.

Неудачная измельченность овощей

Овощи для сельди под шубой лучше натирать на среднюю терку. Слишком мелкая делает салат “кашей”, а большие куски нарушают нежность и равномерность слоев.

Ошибки в последовательности слоев

Четкая очередность слоев — это не блажь, а залог баланса вкуса. Самая удачная комбинация такова:

картофель → лук → сельдь → морковь → яйцо → свекла.

Так салат получается структурированным, сочным и традиционно вкусным.

Избыток майонеза

Майонез должен только соединить слои, а не стать доминирующим вкусом. Злоупотребление им делает салат тяжелым и глухим, перебивает естественный вкус овощей и рыбы.

Спешка во время подачи

Еще одна роковая ошибка — есть салат сразу после приготовления. “Селедка под шубой” должна настояться в холодильнике не менее 8 часов. За это время он уплотняется, слои пропитываются, а вкус становится глубже и выразительнее.

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie