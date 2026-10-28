Лингвистка рассказала о распространенных ошибках украинцев в повседневной речи / © Freepik

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Украинская лингвистка развеяла распространенные мифы и заблуждения, которые украинцы часто допускают в повседневном общении.

Эксперт Оксана в видео на Facebook рассмотрела самые сложные случаи правописания и словообразования, вызывающие наибольшие споры.

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В частности, специалистка объяснила правильное употребление глагола «хворіти». По её словам, в этом случае всегда следует использовать предлог «на», поэтому правильно говорить: «хворіти на грип» или «хворіти на ангіну».

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Особое внимание лингвист уделила окончаниям существительных в родительном падеже множественного числа. В частности, в вопросе «огляду готелів» следует выбирать форму «готелів», поскольку слово относится к мужскому роду, для которого характерно окончание «-ів», тогда как для женского рода характерно окончание «-ей».

Кроме того, эксперт напомнила о правильном склонении среднего рода на примере слова «пальто». Многие ошибочно не изменяют его по падежам, однако правильно говорить в родительном падеже «немає пальта». Это же правило касается и других подобных слов, таких как ситро», «віче», «вино» или «ложе», которые также подлежат склонению.

Что касается грамматических форм собственных имен, лингвист Оксана обратила внимание на правильное склонение фамилий. Когда речь идет о памятнике, установленном конкретному человеку в его честь, в дательном падеже следует отвечать на вопрос «кому?» — Шевченко, Лесе Украинке или Квитке-Основьяненко, ведь речь идет не о собственном имуществе деятеля, а о памяти о нем.

В заключение эксперт затронула тему употребления глагола «дивуватися» с местоимениями. По её словам, в данном случае нормативными являются сразу два варианта, поэтому вполне правильно говорить как «дивуватися із тебе», так и «дивуватися тобі».

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Отметим, что в украинском языке формы «мати» и «матір» являются нормативными, а их выбор зависит от падежа и значения в предложении. «Мати» — это именительный падеж, тогда как «матір» чаще всего употребляется в винительном падеже, поэтому механически заменять одно слово другим нельзя.

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