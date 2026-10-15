Не говорите "душніла": как правильно сказать на украинском языке

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В украинском языке нет официального эквивалента популярного слова «душніла», однако для него уже подобрали несколько удачных народных эквивалентов.

Лингвист Оксана рассказала, что на платформе «Словотвор» предлагается несколько вариантов перевода этого выражения.

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По её словам, больше всего пользователям и ей лично пришлись по душе варианты «нудій» и «нудило». Кроме того, довольно неплохо звучит и слово «придирок», хотя, как отмечает лингвист, именно первые две формы являются наиболее точными и подходящими для описания таких людей.

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Напомним, что 27 октября состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства 2026 года, причем именно в День украинской письменности и языка.

Ежегодный радиодиктант объединит украинцев по всему миру. Прямая трансляция будет вестись на «Украинском радио» и «Радио Культура», а также будет доступна на телеканале и YouTube-страницах «Суспильне Культура», в приложении suspilne.radio и в «Дії».

Ведущими станут волонтерка и активистка Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. В Threads разгорелась дискуссия: одни поддерживают выбор организаторов, другие вспоминают прошлое артистки и ставят под сомнение её кандидатуру. ТСН.ua собрал самые интересные реакции украинцев.

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