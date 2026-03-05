Не говорите слова, потому что всегда будут проблемы с деньгами: эта фраза притягивает бедность

Какие слова притягивают бедность / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

С давних времен люди верили, что слова обладают особой силой. Они могут не только передавать мнения, но и формировать настроение, отношение к жизни и даже влиять на благосостояние. Именно поэтому в народе существует много примет, связанных с деньгами и изречениями о них. Некоторые фразы люди произносят каждый день, даже не задумываясь, что таким образом программируют себя на финансовые затруднения.

Какие слова могут стать причиной проблем с деньгами: их не стоит говорить даже про себя

По словам психологов, одной из самых нежелательных фраз является: «У меня никогда нет (не хватает) денег».

На первый взгляд это обычное изречение, которое люди используют, когда говорят о нехватке средств. Однако постоянное повторение такой фразы формирует негативное отношение к финансам. Человек вроде бы убеждает себя, что деньги — это нечто недостижимое или временное.

Реклама

Поэтому появляется ощущение безнадежности, снижается мотивация искать новые возможности, а любые финансовые шансы могут оставаться незамеченными.

Эксперты по психологии часто говорят о том, что слова оказывают непосредственное влияние на мышление человека. Если постоянно повторять негативные утверждения, то мозг начинает воспринимать их как реальность.

Поэтому человек может подсознательно избегать решений, которые могли бы улучшить его финансовую ситуацию. Именно поэтому многие специалисты советуют внимательно относиться к тому, что мы говорим о деньгах.

Какие фразы лучше использовать взамен

Вместо негативных выражений следует использовать более нейтральные или положительные формулировки. Например:

Реклама

«Сейчас я планирую свои расходы».

«Я ищу новые возможности для заработка».

«Я учусь лучше управлять финансами».

Такие фразы не создают ощущения тупика, а наоборот настраивают на поиск конструктивных решений.