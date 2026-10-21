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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Не говорите "тирамису" и "капучино": как правильно называть привычные вещи в кафе на украинском языке

Даже в популярных заведениях общественного питания часто допускаются ошибки в названиях блюд, однако действующие правила правописания четко регламентируют употребление заимствованных слов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тирамису

Тирамису / © ТСН.ua

В украинских кафе и ресторанах часто можно увидеть меню с многочисленными языковыми ошибками. Лингвисты призывают правильно называть заимствованные блюда и напитки, напоминая о действующих нормах украинского правописания.

Чаще всего путаница возникает при заказе кофе и десертов. Популярный итальянский напиток правильно называть «капучино», а не «капучіно». Также стоит помнить, что правильно говорить «ла́те» с ударением на первом слоге и одной буквой «т», а вместо удвоения согласных в заимствованиях следует писать «піца» вместо «піцца». Когда же вы расплачиваетесь за заказ, вместо суржикового слова «здача» нужно употреблять украинское — «решта».

Основная часть ошибок в названиях популярных блюд и фаст-фуда связана с употреблением букв «і» и «и». Написание таких заимствованных слов регулируется так называемым «правилом девятки». Согласно ему, в общих названиях иностранного происхождения после девяти согласных д, т, з, с, ц, ч, ш, ж и р перед следующим согласным пишется «и», а не «і». Запомнить эти буквы помогает фраза: «Де ти з’їси цю чашу жиру?».

Именно поэтому правильно писать и заказывать «чипси», «чизбургер», «чизкейк», «мокачино», «ристрето».

Это же правило относится и к известному итальянскому десерту, название которого дословно переводится как «подними меня». В меню и рецептах часто можно встретить вариант «тірамісу», который возник под влиянием итальянского или русского произношения. Однако лингвисты подчеркивают, что единственной орфографической нормой является «тирамісу»— с буквой «и» после «т».

Исключения из этого правила возникают только тогда, когда после буквы следует гласная или «й», как в словах «діадема» или «станція». Однако в случае с десертом после «т» стоит согласная «р», поэтому вариант «тирамісу» является единственно правильным. Специалисты призывают обращать внимание на языковые нормы, чтобы заботиться о чистоте и грамотности украинского языка.

Отметим, что в украинском языке продолжаются споры о том, как правильно говорить о глазах— «відкривати» или «розплющувати», но для физического процесса нормативными являются глаголы «розплющувати» и «заплющувати», тогда как «відкривати» и «закривати» в отношении глаз употребляются только во фразеологизмах вроде «відкрити комусь очі» (показать правду) или «закривати очі на щось» (сознательно игнорировать). Поэтому специалисты советуют говорить «розплющте очі» или «заплющте очі», а «відкривати» можно двери, новый ресторан, банковский счет или научный закон.

Ранее ТСН.ua сообщал, что официального эквивалента слову «душнила» в украинском языке нет, но лингвисты уже предложили несколько народных вариантов.

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