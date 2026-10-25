Не гречка и не овсянка: какую крупу врачи рекомендуют употреблять для регулирования сахара в крови

Как регулировать уровень глюкозы / © Freepik

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Для контроля уровня сахара в крови важно не только ограничивать сладости, но и правильно выбирать гарниры и каши. Один из удачных вариантов — перловая крупа, получаемая из ячменя. Она содержит клетчатку, в частности бета-глюканы, помогающие замедлять усвоение углеводов. По данным Diabetes Canada, исследования цельнозерновых продуктов, содержащих бета-глюканы, оказывают положительное влияние на показатели глюкозы и липидов в крови.

Чем перловая крупа полезна для контроля сахара

Перловая крупа богата пищевыми волокнами, которые поддерживают нормальную работу пищеварительной системы и влияют на скорость усвоения углеводов. Особое внимание исследователи уделяют бета-глюканам — растворимой клетчатке, содержащейся в ячмене и овсе.

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После еды уровень глюкозы в крови естественно увеличивается. Однако состав блюда, количество углеводов и содержание клетчатки влияют на то, как быстро это происходит. Цельные зерна ячменя могут способствовать более умеренному гликемическому ответу по сравнению с некоторыми продуктами из рафинированного зерна.

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Еще одно преимущество перловки — ее сытность. Каша с достаточным количеством клетчатки помогает дольше не чувствовать голода, что может быть полезно для людей, стремящихся контролировать вес и соблюдать сбалансированное питание.

Как правильно есть перловку, чтобы не провоцировать резкие скачки глюкозы

Даже полезная крупа содержит углеводы, потому размер порции имеет значение. Не стоит считать, что перловку можно есть без ограничений или что она сама по себе снижает сахар в крови.

Чтобы сделать блюдо более сбалансированным, сочетайте перловую кашу с овощами и источником белка, например рыбой, яйцом, курицей или бобовыми. Также лучше выбирать цельную крупу, а не сильно обработанные продукты с добавленным сахаром.

Для приготовления перловку можно предварительно замочить, затем отварить до мягкости. Не обязательно добавлять много масла, жирных соусов или соли. Овощи, зелень и небольшое количество растительного масла помогут сделать блюдо вкусным и питательным.

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Какие еще крупы подходят для сбалансированного питания

Перловая крупа — не единственный вариант для людей, которые следят за уровнем глюкозы. Американская диабетическая ассоциация рекомендует обращать внимание на цельнозерновые продукты, в частности, ячмень, булгур и коричневый рис. Важны не только название крупы, но и степень ее обработки, порция и продукты, с которыми ее подают.

В то же время реакция на одно и то же блюдо может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Людям с диабетом следует учитывать рекомендации врача, общее количество углеводов в рационе и результаты измерения глюкозы.

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