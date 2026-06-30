Не холодильник и не стиралка: назван главный "пожиратель" электроэнергии в доме

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Специалисты отмечают, что главным «энергожером» во многих домах является не стиральная или сушильная машина, а совсем другой прибор — электрический бойлер.

Об этом пишет blikk.

Почему именно бойлер потребляет больше электроэнергии

Электрический водонагреватель работает не только при нагревании воды. Он постоянно поддерживает заданную температуру, поэтому регулярно включается, чтобы компенсировать потери тепла.

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На объем потребления электроэнергии влияют несколько факторов:

емкость бака;

установленная температура нагрева;

качество теплоизоляции;

объем использования горячей воды

Если бойлер слишком велик для нужд семьи, он тратит лишнюю электроэнергию на нагрев неиспользованной воды. В то же время слишком маленький бак быстро опорожняется, поэтому прибор вынужден чаще нагревать новую порцию воды.

Специалисты рекомендуют устанавливать температуру от 55 до 60 °C. Такой режим помогает сдерживать размножение бактерий, уменьшает образование накипи и позволяет экономить электроэнергию.

Сколько электроэнергии потребляют другие бытовые приборы

Для сравнения современный холодильник обычно использует примерно 100–250 кВтч в год.

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Посудомоечная машина потребляет около 150-270 кВтч, а сушильная машина — 300-600 кВтч ежегодно.

В то же время, электрический бойлер может обеспечивать 20–30% всего потребления электроэнергии в домохозяйстве, что делает его одним из самых затратных бытовых приборов.

Как уменьшить затраты на работу бойлера

Чтобы сократить потребление электроэнергии, эксперты советуют:

поддерживать температуру воды на уровне 55–60 °C;

регулярно очищать бойлер от накипи;

утеплить трубы горячего водоснабжения;

пользоваться экономными душевыми насадками;

выбирать бойлер соответствующего объема в зависимости от количества обитателей.

Также важно проводить своевременное техническое обслуживание прибора, ведь накипь на нагревательном элементе снижает его эффективность и увеличивает расход электроэнергии.

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Эксперты отмечают, что правильная настройка бойлера и рациональное использование горячей воды помогают не только снизить счета за электроэнергию, но и продлить срок службы самого водонагревателя.

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