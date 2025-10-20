Не хватит и 10 мешков: в какие дни октября и ноября нужно посеять свеклу для рекордного урожая

Когда сеять свеклу в октябре-ноябре 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Те, кто уже давно практикует подзимнее посев, знают: это не просто удобно — это выгодно. Весной, когда соседи только начинают копать грядки, у вас уже зеленеют дружеские ростки. Свекла стартует раньше, набирает силу естественным путем и дает урожай, который порадует и вкус и размер.

Еще один большой плюс — минимум весенних хлопот. Подготовленные с осени грядки не нужно перекапывать, а семена не нуждаются в поливе: влага в почве уже есть. За зиму оно естественно закаляется, становится выносливым к морозам и болезням. Даже если весна будет сухой или холодной — лестница все равно появится стабильно и одновременно.

Однако важно угадать с терминами. Если посеять слишком рано, свекла может прорасти до наступления морозов и погибнуть. Оптимальный период — когда температура держится в пределах 0…–5 °C, а земля остыла до –2 °C. В большинстве регионов это конец октября или середина ноября.

Реклама

Опытные огородники советуют ориентироваться на лунный календарь. Правильно подобранные даты посева могут значительно усилить развитие растений. В октябре благоприятными будут 22, 23, 25, 26 и 29 числа. А в ноябре идеальные дни — 2, 3, 6, 9, 10, 18 и 19. Посеянные в эти периоды семена лучше приживаются и дают дружную, крепкую всходы.