Не игнорируйте это: что случается с кошкой, когда вы гладите ее перед сном

Кот нуждается в чувствительности и стабильности. Вечерние ласки для него — это не просто удовольствие, а знак родства с хозяином. Когда вы гладите кота перед сном, он чувствует: он в безопасности, он часть семьи, ночь будет спокойной. Это снижает уровень кортизола — гормона стресса — что особенно важно для городских кошек, которые нервничают из-за шума за окном или долгого отсутствия хозяина.

При поглаживании активируются специальные железы на щеках и у основания хвоста. Кот оставляет свой запах на ваших руках, а вы свой на его шерсти. Благодаря этому оба ощущают защищенность и близость.

Почему это полезно для человека

Приятные тактильные ощущения — лишь часть пользы. Существует даже термин «фелинотерапия», а вечер — идеальное время для ее применения. Поглаживание кота переключает мозг из режима анализа проблем дня в режим покоя. В этот момент организм вырабатывает окситоцин — гормон нежности и привязанности, естественно снижающий стресс.

Нельзя забывать и о мурлыкании. Только 5–10 минут перед сном помогают коту расслабиться, а вам заснуть быстрее и глубже.

Почему это не стоит игнорировать

Пропуская вечернюю рутину, вы рискуете получить ночные неожиданности: коты, не получившие своей порции внимания, могут пытаться компенсировать дефицит общения в три часа ночи. Вечерние ласки — это не только забота о коте, но и инвестиция в ваш собственный спокойный сон без прыжков по одеялу.