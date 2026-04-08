Не игнорируйте это место на кухне: профессионалы советуют обязательно очищать его перед приходом гостей

Если вы хотите, чтобы кухня оставалась комфортным и бесстрессовым местом, эксперты по уборке советуют не откладывать глубокую чистку холодильника.

Любые засохшие разливы или забытые продукты с рынка могут стать причиной появления плесени, бактерий и неприятного запаха. И последнее, чего хочется — пригласить друзей и услышать: «Что это за запах?»

«Глубокая уборка помогает дольше хранить продукты свежими, предотвращает их порчу и улучшает работу холодильника — он работает эффективнее и служит дольше», — говорит Герардо Мелладо, эксперт по уборке и бренд-директор Clean Cult.

Почему глубокая уборка холодильника и морозилки жизненно необходима

Эксперты утверждают: регулярная глубокая чистка холодильника и морозилки требуется по нескольким причинам. Во-первых, это предотвращает появление бактерий и плесени, которые могут вызвать неприятный запах и порчу продуктов, объясняет Дерек Кристиан, главный эксперт по уборке All Star Cleaning.

Регулярная уборка продлевает жизнь прибору и сохраняет свежесть продуктов. А еще — это отличный случай навести порядок. «Глубокая чистка холодильника и морозилки заставляет вас перебрать продукты: выбросить старые, переставить все так, чтобы было удобно, и наконец-то помыть контейнер с остатками курицы и риса, который постоянно забывался на задней полке», — добавляет Кристиан.

Как правильно глубоко почистить холодильник

Выделите пару часов на серьезную уборку в зависимости от того, насколько загрязнен холодильник. Начните с полного опорожнения: извлеките все продукты, полки, ящики и органайзеры. Для безопасности лучше выключить прибор.

Все съемные части мойте теплой водой с мягким моющим средством.

«Для внутренней уборки я советую использовать нетоксичный спрей для чистки или теплую воду с растительным мылом», — объясняет Кристиан.

Особое внимание уделите углам и уплотнителям дверцы — здесь легко накапливается грязь, говорит Мелладо. Для сложных пятен и засохших остатков еды подойдет скрабовательная губка. После мытья высушите внутреннюю поверхность и все съемные части перед возвращением на место.

«Мой главный совет — поставьте открытую коробку пищевой соды в холодильник. Она поглощает запахи и держит свежие продукты. Сейчас даже продают специальные коробки для холодильников», — добавляет Кристиан.

Как правильно заполнить холодильник после уборки

После глубокой чистки пора заполнить холодильник. Сначала выбросьте просроченные продукты — они занимают место и провоцируют неприятный запах.

Герардо Мелладо советует размещать продукты за зонами: например, молочные, закуски и соусы отдельно.

Чтобы холодильник оставался организованным и удобным, Кристиан советует простой лайфгак: «После создания зон используйте пластиковые прозрачные контейнеры. Они помогают разделить продукты, сэкономить место и быстро видеть разливы».

Прозрачные контейнеры также помогают заметить грязь и чистить ее быстро во избежание бактерий и запахов. А чтобы не портились продукты и не появлялись неприятные ароматы, Мелладо советует размещать «еду для первого употребления» спереди холодильника.