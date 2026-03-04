ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Не испортите блюдо: секрет идеального момента для добавления чеснока на сковородку

Чеснок — это магия на сковороде: он может сделать блюдо невероятно ароматным или испортить его горьким привкусом. Чтобы избежать неприятностей, главное — знать, когда и как его добавлять.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда добавлять чеснок на сковороду

Когда добавлять чеснок на сковородку / © pexels.com

В чесноке есть активные серные соединения, отвечающие за его аппетитный аромат. В холодном или умеренно теплом жире они дарят блюду приятный запах и вкус. Но на сильном огне эти соединения меняются — вместо аромата появляется горечь.

Особенно чувствителен измельченный чеснок: чем мельче кусочки, тем быстрее они перегреваются. На хорошо разогретой сковороде ему хватает нескольких секунд, чтобы превратиться из ароматного в горький.

Чеснок быстрее портится в жирах с низкой температурой дымления, например в сливочном масле, которое усиливает горькие нотки. Для жарки лучше выбирать масла с высокой термостойкостью.

Если положить чеснок в начале приготовления, он почти наверняка подгорит раньше, чем блюдо будет готово. Поэтому обычно его добавляют, когда основные ингредиенты почти готовы, огонь уменьшен, а сковорода уже не горит.

Размер и форма нарезки имеют значение

Форма чеснока напрямую влияет на его вкус:

  • Мелко рубленый или тертый — для короткой термической обработки;

  • Половинки или целые зубчики — для легкого прогревания;

  • Раздавленный ножом — компромисс: аромат сохраняется, а риск горечи меньше.

В супах и тушеных блюдах чеснок ведет себя мягче: низкая температура и жидкость смягчают его действие, поэтому горечь почти не возникает.

Безопасный способ получить аромат

Профессиональные повара часто прогревают крупно порезанный чеснок в теплом жире и затем убирают его. Блюдо получает насыщенный аромат, а горечь не появляется. Этот метод активно используется в средиземноморской кухне, чтобы контролировать вкус.

В отличие от пересоленного блюда подгоревший чеснок не поддается спасению — его горький вкус и запах невозможно нейтрализовать. Поэтому жарьте чеснок внимательно и не отходя от плиты.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie