Не испортите мотокосу: точные пропорции бензина и смазки, которые реально работают

Смешивание бензина со смазкой — это не просто техническая рутина, а настоящее искусство, от которого зависит долговечность вашего двигателя. В этом материале мы расскажем, как приготовить идеальную топливную смесь, чтобы мотокоса работала без сбоев и служила годами.

Двухтактные двигатели мотокос компактны, но очень капризны. В отличие от автомобилей, у них нет отдельной системы смазки: смазка, смешанная с бензином, смазывает подвижные детали, снижает трение и предотвращает перегрев. Неправильное соотношение может заклинить поршень, ускорить износ деталей или вывести из строя двигатель.

Представьте топливную смесь как коктейль для вашей мотокосы: много смазки — двигатель «задохнется», мало — «подсохнет» от трения. Идеальный баланс гарантирует плавную работу, экономию топлива и минимальное влияние на окружающую среду.

Что нужно для идеальной смеси

Два главных ингредиента — бензин и смазка для двухтактных двигателей.

Бензин:

Октановое число не менее 90 (А-92 или А-95).

Купите топливо только на проверенных АЗС — сомнительное может засорить карбюратор.

Избегайте бензина с высоким содержанием этанола (E10 и более), он притягивает влагу и способствует коррозии.

Не храните бензин больше 30 дней — он теряет свойства.

Совет: если сомневаетесь — выбирайте А-95. Стабильнее и чище.

Смазка:

Только специальная смазка для двухтактных двигателей с маркировкой TC (Two Cycle).

Преимущество брендов, рекомендованных производителем вашей мотокосы, или проверенных надежных марок (STIHL, Husqvarna, Motul, Castrol).

Отметки JASO FB, FC или FD гарантируют низкий уровень дыма и эффективную смазку.

Синтетика сгорает чище и оставляет меньше нагара, хотя более дорогая.

Автомобильная смазка — табу. Оно уничтожит двухтактный двигатель.

Самое распространенное соотношение — 1:50 (1 часть смазки на 50 частей бензина). К примеру, 5 л бензина нуждаются в 100 мл смазки.

Следуйте инструкциям производителя: во время обкатки новых мотокос может потребоваться больше смазки (1:40), чтобы двигатель хорошо смазывался.

Советы для новичков и опытных

Всегда читайте инструкцию. Каждая модель имеет свои нюансы. Инвестируйте в качественное топливо и масло — дешевый вариант может дорого стоить. Новичкам советуем практиковаться на малых объемах смеси, чтобы ощутить процесс.

Следуя этим правилам, вы не только продлите жизнь мотокосы, но и получите удовольствие от работы — эффективно, безопасно и без лишних хлопот.