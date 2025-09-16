Не испортите закрутки: три сорта огурцов, которые ни в коем случае не подходят для консервации

Какие сорта огурцов не подходят для консервации / © unsplash.com

Некоторые сорта могут сделать рассол мутным и придать заготовкам кисловатый вкус, а вместо ожидаемой хрустящей хозяйки получат вялую консистенцию.

В издании Сенсация рассказали, какие сорта огурцов лучше оставить для свежих блюд.

Китайское чудо

Этот сорт произрастает до 50 см, и один плод легко станет основой для семейного салата. Но для консервирования он не подходит: во время маринования огурцы быстро размягчаются, а рассол становится мутным уже через несколько дней. Лучше всего наслаждаться ими свежими, добавляя в салаты и легкие закуски.

Феникс

Устойчив к болезням и капризам погоды, этот сорт долго плодоносит. Но в заготовках Феникс теряет хрусткость. Поэтому его лучше употреблять в свежем виде, чем мариновать.

Кукушка

Сорт быстро сходит и обильно приносит плоды. Однако после консервирования огурцы становятся губчатыми и безжизненными. Тем не менее, Зозуля отлично подходит для свежих салатов.

Что еще не стоит консервировать

Теплические огурцы с избыточным количеством удобрений — они накапливают химические вещества, влияющие на вкус.

Переросшие или мягкие плоды , даже если сорт подходит для маринования.

Поврежденные, гнилые или горькие огурцы — их либо следует подготовить для свежего потребления, либо полностью утилизировать.

Правильный выбор сорта и качественных плодов — залог вкусных и хрустящих огурчиков.