Не испортятся даже под шапкой: шесть модных причесок на зиму

В холодное время года наши волосы и так часто страдают от ветра, холода, мороза и осадков, а еще и шапка добавляет проблем: пряди начинают электризироваться, объем теряется, любая укладка практически сразу выглядит несвежей. Но стилисты утверждают, что этого всего можно избежать, если соблюдать простые правила и подобрать правильную прическу.

Что делать с волосами под шапкой: основные правила

Прежде всего, важно запомнить, что нельзя надевать шапку на волосы, которые вы только что вымыли. И не только потому, что вы можете простудиться на холодном воздухе, если пряди еще влажные. Волосы точно потеряют свой объем и примут форму шапки.

Чтобы уберечь прическу от разрушения, отдавайте предпочтение свободным вязаным головным уборам. Также обращайте внимание на ткань: синтетика заставит кожу головы потеть, поэтому волосы будут быстрее загрязняться. Облегающий вариант точно "убьет" весь объем.

Приобретите стайлинговые средства, которые помогут сохранить объем в прикорневой зоне, зафиксируют укладку и не дадут электризироваться волосам. Важное правило: любое из этих средств нужно наносить не позднее, чем за 15-20 минут перед выходом на улицу.

Всегда снимайте шапку в помещении или в транспорте, чтобы голова не вспотела. Иначе можно получить не только проблемы с укладкой, но и воспаление кожи.

Прически под шапку: шесть вариантов

Что делать из волос под шапкой / Фото: pixabay.com

Прямые волосы

Аккуратно вытяните пряди с помощью утюга и ваша прическа точно переживет зимнюю шапку. Или это каре, или волосы ниже плеч – прямой вариант считается идеальным для зимы. А если переживаете, что волосы потеряют свой объем, то после укладки обязательно нанесите на текстурующую прядь спрей или сухой шампунь (но только на прикорневую зону). Последний еще и поможет абсорбировать излишки кожного жира.

Кучера

Они смотрятся практически с любыми головными уборами очень стильно. И ни одна шапка не сможет испортить такую укладку. Ведь вьющиеся волосы выглядят объемными само по себе. Однако не забывайте и об использовании стайлинговых средств, в частности, сухие шампуни, увлажняющие спреи, кондиционеры, уходы, которые не смываются. Тогда кудри будут смотреться более опрятно.

Рыхлые текстуры, рваные стрижки

Такие стрижки создают романтическое настроение, ведь смотрятся нежно и небрежно. А шапка может этот эффект лишь усилить, чем сэкономит время на дополнительную укладку. К тому же, стрижки слоями придают волосам объем, поэтому они прекрасно выглядят зимой, когда нужно носить головные уборы.

Как собрать волосы под шапку / Фото: Pexels

Короткая стрижка

Любая короткая прическа к ушам подойдет на зиму идеально. После шапки такие стрижки легко поправить несколькими движениями пальцев, просто растрепав волосы. Укладывайте зимой такие прически немного небрежно, растрепанно с помощью различных стайлинговых средств.

Низкий пучок или хвост

Если вы заранее не успели помыть голову, это просто отличный вариант прически. Можно выбрать небрежный низкий хвост с прикорневым объемом или гладкий пучок. Не забывайте про специальные средства, особенно пасту, которая приглаживает волосы, чтобы они не электризовались. Можно также разнообразить прически аксессуарами. А если просто собрать в пучок полос перед тем, как надеть шапку, а в помещении распустить волосы, вы получите прикорневый объем и легкие волны.

Косы

Почти все виды косичек подойдут для зимней укладки. Можете использовать и простой лайфхак: заплетите на чистые волосы две косы, а когда снимете шапку, расплетите их. В результате у вас получатся ухоженные локоны.

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