"Не из-за денег": украинка решила вернуться из солнечной уютной страны и объяснила свой выбор (фото)

Украинка — мама маленького мальчика, более двух лет прожившая в Португалии, решила покинуть эмиграцию и вернуться в Украину. По ее словам, дело не в низких зарплатах или в сложных бытовых условиях, а в постоянной моральной усталости от адаптации и жизни «с чистого листа».

О своем опыте рассказала masha.gerdelesku в Instagram.

Девушка живет в Португалии с 2023 года и признается, что за рубежом ее больше истощала не финансовая сторона жизни, а бесконечные попытки «найти себя» и подстроиться под новую реальность.

«Мне надоело. Мне надоело 2,5 года бегать, искать себя, пристраиваться, подстраиваться, налаживать жизнь с нуля. Я хочу масштабировать то, что у меня есть», — объяснила она.

По словам Маши, окончательно решение вернуться сформировалось после поездки в Украину этой весной. Во время пребывания дома она активно занималась своим делом и поняла, что видит перспективы развития именно в Украине.

Блогерша также поделилась своим видением жизни в эмиграции и предупредила тех, кто только планирует переезд в Португалию. По ее мнению, без дистанционной работы или востребованной профессии, адаптация может стать серьезным вызовом.

Она отмечает, что людям без четкой профессиональной перспективы часто приходится годами искать себя, соглашаться на случайные подработки и жить в постоянной неопределенности.

Особенно сложно, по словам украинки, тем, чья специальность не пользуется высоким спросом за границей. Она привела собственный пример — диплом преподавателя украинского и китайского языков не гарантировал ему стабильные возможности для карьерного развития в Португалии.

Теперь она планирует окончательно изменить жизненный курс и развивать свою деятельность в Украине.

Сначала, судя по ее блогу, она решила сменить город.

Блогерша избрала Сетубал и, как говорит, не пожалела.

«Выбрала этот город, потому что как минимум здесь я за Марка меньше переживаю, а когда тесно или скучно, мы едем в Лиссабон на всю движуху типа океанариум, зоопарк, детские, развлекательные центры и тд. Сетубал это небольшой город ~45 км от Лиссабона. Знала ли я о нем до переезда? -Нет. Выбрала, потому что тогда нашла жилье и мне оно было доступнее, чем то, что нравилось в Лиссабоне», — написала она.

