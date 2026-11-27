- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 2 мин
Не каждая капуста подходит для квашения: как выбрать — секрет, который знают далеко не все
Вкус и текстура квашеной капусты зависят от того, какой кочан вы выберете. Определить пригодность овоща к ферментации можно даже не зная его сорта.
Чтобы квашеная капуста получилась вкусной, хрустящей и не перекисала при хранении, важно правильно выбрать овощ. Важны не только сорт, но и форма, вес и внешний вид кочана.
Об этом говорится в репортаже телеканала «Київ24».
Для квашения следует выбирать среднеспелые и поздние сорта капусты, а вот от молодой лучше отказаться.
Если заготовку планируется употребить в ближайшее время, хорошо подойдет сорт «Слава». Для зимних запасов стоит выбирать «Харьковскую зимнюю». Благодаря плотной структуре листьев процесс ферментации протекает медленнее, поэтому капуста дольше сохраняет оптимальную кислотность и не перекисает.
Для заготовки в больших объемах подойдет гибрид «Мегатон». У него крупные кочаны с небольшой сердцевиной, что делает этот овощ удобным для переработки.
Особенно хорошо для квашения подойдет капуста, собранная после первых небольших заморозков. В её листьях содержится больше природных сахаров, благодаря чему овощ лучше бродит, приобретает приятный аромат и сладковатый вкус.
Как выбрать капусту для квашения в магазине
Если определить сорт капусты невозможно, следует ориентироваться на её внешние признаки. Предпочтение следует отдавать крупным кочанам, которые тяжелые для своего размера и имеют несколько приплюснутую форму. В таких кочанах листья плотно прилегают друг к другу, что помогает сохранить текстуру овоща во время ферментации.
Особое внимание следует обратить на кочерыжку и черешки листьев. Если на них заметны чёрные пятнышки или тёмные кольца, от покупки лучше отказаться. Такие признаки могут свидетельствовать о том, что внутри капусты уже есть чёрные пятна или грибок.
Напомним, ранее мы сообщали, действительно ли нужно мыть мандарины перед употреблением.