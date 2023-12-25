Не кладите эти продукты в морозилку, потому что придется покупать к новогоднему столу новые

Мы привыкли за несколько дней до новогодних праздников закупать продукты и хранить в холодильнике. Ведь так достаточно удобно, не надо стоять в длинных очередях в канун Нового года. Однако есть такие продукты, которые нельзя хранить в морозилке, хотя многие этого не знают. Ибо они теряют свой вкус и пользу. Рассказываем, какие продукты не следует хранить в морозильной камере, чтобы в канун праздника не пришлось тратить лишнее время и средства на их повторное приобретение.

Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Куриное филе и морепродукты. Дело в том, что эти продукты обладают высоким содержанием белка, который под действием низких температур разрушается. Поэтому размороженная курица или кальмары абсолютно не принесут никакой пользы для организма. А после приготовления эти продукты становятся сухими и невкусными.

Дело в том, что эти продукты обладают высоким содержанием белка, который под действием низких температур разрушается. Поэтому размороженная курица или кальмары абсолютно не принесут никакой пользы для организма. А после приготовления эти продукты становятся сухими и невкусными. Зелень. Да, сейчас сетью распространяется множество видео с инструкциями, как правильно хранить укроп или петрушку в морозилке. Впрочем, не следует следовать советам из интернета, поскольку во время длительного хранения в морозильнике зелень теряет все свои полезные микроэлементы. Если нет возможности покупать укроп, петрушку или зеленый лук, их можно самостоятельно выращивать на подоконнике. И не нужно будет зимой тратить деньги, у вас на подоконнике будет свой огород.

Да, сейчас сетью распространяется множество видео с инструкциями, как правильно хранить укроп или петрушку в морозилке. Впрочем, не следует следовать советам из интернета, поскольку во время длительного хранения в морозильнике зелень теряет все свои полезные микроэлементы. Если нет возможности покупать укроп, петрушку или зеленый лук, их можно самостоятельно выращивать на подоконнике. И не нужно будет зимой тратить деньги, у вас на подоконнике будет свой огород. Брокколи. Неожиданно этот продукт также попал в этот список. Ведь в супермаркетах можно увидеть множество упаковок с брокколи в морозильных камерах. Однако эксперты по здоровому питанию убеждают нас в том, что брокколи не следует подвергать замораживанию. Поскольку после размораживания, этот продукт теряет все свои полезные и вкусовые свойства.

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