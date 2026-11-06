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Не кладите это в стиральную машину: восемь вещей, которые большинство людей стирают неправильно
Стиральная машина значительно облегчает уход за одеждой, но даже современная техника не предназначена для стирки всех вещей без исключения.
Часто мы по привычке отправляем в стирку все, что требует очистки, не проверяя состав ткани и рекомендации производителя. Однако есть не менее восьми категорий вещей, с которыми следует быть особенно осторожными. Рассказываем, что нельзя стирать в стиральной машине и чем заменить обычную машинную стирку.
Одежда с пайетками, бисером и кружевом
Нарядные платья, блузы и другие вещи с декоративными элементами нуждаются в деликатном уходе. При вращении барабана паетки могут отрываться, бисер — повреждаться, а вышивка — деформироваться. Особенно уязвимы украшения, которые прикреплены к ткани с помощью клея.
Осторожности нуждаются и в кружевных изделиях. Они могут зацепиться за молнии, крючки или пуговицы других вещей в барабане, из-за чего на ткани появятся затяжки и разрывы.
Как ухаживать: небольшие загрязнения лучше удалять локально, а если вещь нуждается в полноценной очистке — выбирать ручную стирку или химчистку в соответствии с рекомендациями на этикетке.
Бюстгальтеры и другое нижнее белье
Нижнее белье кажется вполне пригодным для машинной стирки, однако модели с косточками, кружевом и застежками могут создавать проблемы.
Металлические косточки бюстгальтера иногда выходят из ткани во время стирки и могут повредить барабан или застрять внутри стиральной машины. Крючки и застежки способны цепляться за другую одежду, растягивать эластичные волокна и портить деликатные ткани.
Как ухаживать: самый безопасный вариант для деликатного белья — ручная стирка. Если производитель позволяет машинное, используйте специальный сетчатый мешочек, застегивайте бюстгальтер перед загрузкой и выбирайте щекотливый режим. Вместо мешочка можно использовать чистую наволочку, но она должна надежно закрываться.
Одежда с монетами и ключами в карманах
Забытые в карманах мелочи — одна из самых распространенных причин неприятностей во время стирки. Монеты, ключи и другие жесткие предметы под действием вращения барабана могут повредить его поверхность, застрять в сливной системе или даже разбить стекло дверцы.
Кроме того, посторонние предметы могут привести к постороннему шуму во время работы техники и препятствовать нормальному сливу воды.
Как избежать проблемы: перед каждой загрузкой проверяйте все карманы, особенно в джинсах, куртках и детской одежде. Также следует выворачивать вещи наизнанку, чтобы убедиться, что внутри не осталось мелких предметов.
Кроссовки с кожаными вставками
Не все кроссовки можно безопасно стирать в машинке. Особенно это касается моделей из натуральной кожи или кожаными декоративными элементами.
Вода, моющие средства и механическая нагрузка могут повредить поверхность кожи, вызвать деформацию или потерю первоначального вида. Некоторые спортивные модели могут уменьшиться в размере или потерять свойства материалов, из которых изготовлена подошва.
Как ухаживать: очищайте кожаные вставки специальными средствами и мягкой тканью. Для текстильных кроссовок машинная стирка возможна только тогда, когда это позволяет изготовитель. Перед очищением обязательно проверьте рекомендации на этикетке или сайте бренда.
Одежда с пятнами бензина и других легковоспламеняющихся веществ
Вещи, на которые попали бензин, растворители, разбавители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества, требуют особого внимания. Такие загрязнения могут представлять пожарную опасность, особенно при последующей сушке в электрической сушилке.
Даже если пятно кажется незначительным, остатки горючего вещества могут храниться в волокнах ткани. Высокая температура способна создать опасные условия для воспламенения.
Как действовать: не кладите такую одежду в сушильную машину и не пытайтесь удалить загрязнение обычной стиркой наугад. Следуйте инструкциям изготовителя вещества и рекомендациям по очистке ткани. Если речь идет о значительном загрязнении бензином или растворителем, обратитесь к специализированной химчистке и предупредите работников о типе вещества.
Одежда, покрытая шерстью домашних животных
Если дома есть кот или собака, шерсть на одежде и текстиле — привычная проблема. Однако класть вещи с большим количеством шерсти непосредственно в стиральную машину не следует.
При стирке шерсть намокает, сбивается в комочки и может оседать на стенках барабана, уплотнителях и фильтрах. Часть ворсинок попадает в сливную систему, из-за чего со временем может ухудшиться отвод воды. Кроме того, шерсть способна оставаться на других вещах после завершения цикла.
Как ухаживать: перед стиркой тщательно очистите одежду липким роликом, щеткой или специальной перчаткой для удаления шерсти. Так вы снизите количество ворсинок, которые попадут внутрь техники.
Чрезмерное количество одежды в барабане
Желание постирать все сразу понятно, особенно когда накопилось много белья. Однако перегрузка стиральной машины может отрицательно сказаться и на качестве стирки, и состоянии техники.
Когда барабан заполнен до края, вещи не могут свободно перемещаться. Поэтому вода и моющее средство распределяются неравномерно, а загрязнения могут оставаться на ткани. Избыточный вес также создает дополнительную нагрузку на двигатель, подшипники и другие механизмы.
Как избежать проблемы: соблюдайте максимальный вес загрузки, указанный производителем. Учитывайте, что для разных программ допустимое количество белья может отличаться. Объемные одеяла, пледы и другие крупные изделия лучше стирать в машинах с соответствующей емкостью или отдавать в специализированную прачечную.
Деловые костюмы
Пиджаки и брюки из костюмной ткани нуждаются в особом уходе. Даже деликатный режим не всегда подходит для таких изделий, поскольку вода и механическая нагрузка могут повлиять на форму, подложку, проклеенные детали и структуру материала.
В результате пиджак может потерять четкую линию плеч, ткань — деформироваться, а изделие — выглядеть неряшливо даже после утюжка.
Как ухаживать: в первую очередь проверьте информацию на внутренней этикетке. Если разрешена только химчистка, не экспериментируйте с домашней стиркой. Чтобы освежить костюм между профессиональными чистками, можно воспользоваться отпаривателем, если это не противоречит рекомендациям производителя.
Как продлить срок службы стиральной машины и одежды
Чтобы избежать повреждений и лишних затрат на ремонт, соблюдайте несколько простых правил:
проверяйте карманы перед каждой стиркой;
сортируйте одежду по цвету, типу ткани и допустимой температуре;
читайте информацию на этикетках изделий;
используйте мешочки для деликатного белья;
не перегружайте барабан;
удаляйте шерсть животных и большие загрязнения до погрузки вещей;
не сушите одежду с остатками легковоспламеняющихся веществ в сушильной машине;
регулярно очищайте фильтр и ухаживайте за стиральной машиной в соответствии с инструкцией.
Правильный уход поможет сохранить форму, цвет и качество любимых вещей, а также снизит риск неисправностей бытовой техники.
FAQ
Что категорически нельзя стирать в стиральной машине?
Не рекомендуется стирать в машинке вещи с хрупкими декоративными элементами, деликатное белье без защиты, изделия из кожи, костюмы с пометкой «лишь химчистка» и одежду с остатками воспламеняющихся веществ. Также перед стиркой нужно убирать из карманов монеты и ключи, удалять шерсть животных и не перегружать барабан.
Что может испортить стиральную машину?
Повреждать стиральную машину могут посторонние твердые предметы в карманах, в том числе монеты и ключи, отсоединившиеся во время стирки металлические детали одежды, а также чрезмерная загрузка барабана. Большое количество шерсти животных может скапливаться в фильтрах и сливной системе. Чтобы избежать неисправностей, проверяйте карманы, используйте специальные мешочки для деликатных вещей и соблюдайте рекомендуемую загрузку.