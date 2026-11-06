Не кладите это в стиральную машину: восемь вещей, которые большинство людей стирают неправильно

Что нельзя стирать в стиральной машине / © pexels.com

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Часто мы по привычке отправляем в стирку все, что требует очистки, не проверяя состав ткани и рекомендации производителя. Однако есть не менее восьми категорий вещей, с которыми следует быть особенно осторожными. Рассказываем, что нельзя стирать в стиральной машине и чем заменить обычную машинную стирку.

Одежда с пайетками, бисером и кружевом

Нарядные платья, блузы и другие вещи с декоративными элементами нуждаются в деликатном уходе. При вращении барабана паетки могут отрываться, бисер — повреждаться, а вышивка — деформироваться. Особенно уязвимы украшения, которые прикреплены к ткани с помощью клея.

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Осторожности нуждаются и в кружевных изделиях. Они могут зацепиться за молнии, крючки или пуговицы других вещей в барабане, из-за чего на ткани появятся затяжки и разрывы.

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Как ухаживать: небольшие загрязнения лучше удалять локально, а если вещь нуждается в полноценной очистке — выбирать ручную стирку или химчистку в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Бюстгальтеры и другое нижнее белье

Нижнее белье кажется вполне пригодным для машинной стирки, однако модели с косточками, кружевом и застежками могут создавать проблемы.

Металлические косточки бюстгальтера иногда выходят из ткани во время стирки и могут повредить барабан или застрять внутри стиральной машины. Крючки и застежки способны цепляться за другую одежду, растягивать эластичные волокна и портить деликатные ткани.

Как ухаживать: самый безопасный вариант для деликатного белья — ручная стирка. Если производитель позволяет машинное, используйте специальный сетчатый мешочек, застегивайте бюстгальтер перед загрузкой и выбирайте щекотливый режим. Вместо мешочка можно использовать чистую наволочку, но она должна надежно закрываться.

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Одежда с монетами и ключами в карманах

Забытые в карманах мелочи — одна из самых распространенных причин неприятностей во время стирки. Монеты, ключи и другие жесткие предметы под действием вращения барабана могут повредить его поверхность, застрять в сливной системе или даже разбить стекло дверцы.

Кроме того, посторонние предметы могут привести к постороннему шуму во время работы техники и препятствовать нормальному сливу воды.

Как избежать проблемы: перед каждой загрузкой проверяйте все карманы, особенно в джинсах, куртках и детской одежде. Также следует выворачивать вещи наизнанку, чтобы убедиться, что внутри не осталось мелких предметов.

Кроссовки с кожаными вставками

Не все кроссовки можно безопасно стирать в машинке. Особенно это касается моделей из натуральной кожи или кожаными декоративными элементами.

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Вода, моющие средства и механическая нагрузка могут повредить поверхность кожи, вызвать деформацию или потерю первоначального вида. Некоторые спортивные модели могут уменьшиться в размере или потерять свойства материалов, из которых изготовлена подошва.

Как ухаживать: очищайте кожаные вставки специальными средствами и мягкой тканью. Для текстильных кроссовок машинная стирка возможна только тогда, когда это позволяет изготовитель. Перед очищением обязательно проверьте рекомендации на этикетке или сайте бренда.

Одежда с пятнами бензина и других легковоспламеняющихся веществ

Вещи, на которые попали бензин, растворители, разбавители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества, требуют особого внимания. Такие загрязнения могут представлять пожарную опасность, особенно при последующей сушке в электрической сушилке.

Даже если пятно кажется незначительным, остатки горючего вещества могут храниться в волокнах ткани. Высокая температура способна создать опасные условия для воспламенения.

Как действовать: не кладите такую одежду в сушильную машину и не пытайтесь удалить загрязнение обычной стиркой наугад. Следуйте инструкциям изготовителя вещества и рекомендациям по очистке ткани. Если речь идет о значительном загрязнении бензином или растворителем, обратитесь к специализированной химчистке и предупредите работников о типе вещества.

Одежда, покрытая шерстью домашних животных

Если дома есть кот или собака, шерсть на одежде и текстиле — привычная проблема. Однако класть вещи с большим количеством шерсти непосредственно в стиральную машину не следует.

При стирке шерсть намокает, сбивается в комочки и может оседать на стенках барабана, уплотнителях и фильтрах. Часть ворсинок попадает в сливную систему, из-за чего со временем может ухудшиться отвод воды. Кроме того, шерсть способна оставаться на других вещах после завершения цикла.

Как ухаживать: перед стиркой тщательно очистите одежду липким роликом, щеткой или специальной перчаткой для удаления шерсти. Так вы снизите количество ворсинок, которые попадут внутрь техники.

Чрезмерное количество одежды в барабане

Желание постирать все сразу понятно, особенно когда накопилось много белья. Однако перегрузка стиральной машины может отрицательно сказаться и на качестве стирки, и состоянии техники.

Когда барабан заполнен до края, вещи не могут свободно перемещаться. Поэтому вода и моющее средство распределяются неравномерно, а загрязнения могут оставаться на ткани. Избыточный вес также создает дополнительную нагрузку на двигатель, подшипники и другие механизмы.

Как избежать проблемы: соблюдайте максимальный вес загрузки, указанный производителем. Учитывайте, что для разных программ допустимое количество белья может отличаться. Объемные одеяла, пледы и другие крупные изделия лучше стирать в машинах с соответствующей емкостью или отдавать в специализированную прачечную.

Деловые костюмы

Пиджаки и брюки из костюмной ткани нуждаются в особом уходе. Даже деликатный режим не всегда подходит для таких изделий, поскольку вода и механическая нагрузка могут повлиять на форму, подложку, проклеенные детали и структуру материала.

В результате пиджак может потерять четкую линию плеч, ткань — деформироваться, а изделие — выглядеть неряшливо даже после утюжка.

Как ухаживать: в первую очередь проверьте информацию на внутренней этикетке. Если разрешена только химчистка, не экспериментируйте с домашней стиркой. Чтобы освежить костюм между профессиональными чистками, можно воспользоваться отпаривателем, если это не противоречит рекомендациям производителя.

Как продлить срок службы стиральной машины и одежды

Чтобы избежать повреждений и лишних затрат на ремонт, соблюдайте несколько простых правил:

проверяйте карманы перед каждой стиркой;

сортируйте одежду по цвету, типу ткани и допустимой температуре;

читайте информацию на этикетках изделий;

используйте мешочки для деликатного белья;

не перегружайте барабан;

удаляйте шерсть животных и большие загрязнения до погрузки вещей;

не сушите одежду с остатками легковоспламеняющихся веществ в сушильной машине;

регулярно очищайте фильтр и ухаживайте за стиральной машиной в соответствии с инструкцией.

Правильный уход поможет сохранить форму, цвет и качество любимых вещей, а также снизит риск неисправностей бытовой техники.

FAQ

Что категорически нельзя стирать в стиральной машине?

Не рекомендуется стирать в машинке вещи с хрупкими декоративными элементами, деликатное белье без защиты, изделия из кожи, костюмы с пометкой «лишь химчистка» и одежду с остатками воспламеняющихся веществ. Также перед стиркой нужно убирать из карманов монеты и ключи, удалять шерсть животных и не перегружать барабан.

Что может испортить стиральную машину?

Повреждать стиральную машину могут посторонние твердые предметы в карманах, в том числе монеты и ключи, отсоединившиеся во время стирки металлические детали одежды, а также чрезмерная загрузка барабана. Большое количество шерсти животных может скапливаться в фильтрах и сливной системе. Чтобы избежать неисправностей, проверяйте карманы, используйте специальные мешочки для деликатных вещей и соблюдайте рекомендуемую загрузку.

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