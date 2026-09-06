Не кладите овощи сразу в воду: одна хитрость сделает бульон гораздо вкуснее

Бульон / © Фото из открытых источников

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Существует простой кулинарный прием с овощами, который помогает сделать вкус и аромат такого блюда как бульон более выразительным, а его цвет более аппетитным. Нужно всего несколько минут перед тем, как добавлять воду.

Об этом говорится в материале pysznosci.

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Во многих украинских семьях морковь, корень петрушки и сельдерей сразу кладут в кастрюлю вместе с мясом и холодной водой. Это классический способ приготовления бульона. Однако очередность можно изменить.

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Если сначала слегка обжарить овощи, готовый бульон будет иметь более глубокий вкус, приятный аромат и золотистый оттенок.

Какие овощи нужно обжарить

Для этого способа подойдут морковь, корень петрушки и кусочек сельдерея. Овощи следует нарезать достаточно большими кусками. Так они не разварятся слишком быстро и будут иметь достаточную площадь для контакта с горячим дном кастрюли.

В кастрюлю нужно добавить небольшое количество растительного масла или топленого масла, а затем выложить овощи в один слой. Постоянно перемешивать их не нужно.

Подождите, пока на поверхности овощей появится легкая румяная корочка. Особенно хорошо, если морковь местами немного подрумянится.

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Именно во время такого обжаривания овощи приобретают более насыщенный аромат, который впоследствии переходит в бульон.

В то же время, пережаривать овощи не стоит. Черные подгоревшие кусочки могут придать блюду горечи. Достаточно несколько минут на среднем огне.

Когда добавлять мясо и воду

После того как овощи подрумянились, к ним можно добавлять мясо. Для бульона подойдут курица, говядина или индейка.

И только после этого все заливают холодной водой. Такой порядок помогает постепенно раскрыть вкус как мяса, так и предварительно обжаренных овощей.

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Далее к кастрюле можно добавить лук, подпеченный над огнем, лавровый лист, душистый перец и несколько горошин черного перца.

Важно не давать бульону сильно кипеть. Лучше всего готовить его на небольшом огне, когда жидкость лишь слегка побалует. Слишком интенсивное кипение может сделать бульон мутным, а мясо более сухим.

Почему этот способ стоит попробовать

Обжаривание овощей особенно уместно, если мяса для бульона на этот раз меньше обычного. Оно помогает сделать вкус более насыщенным и не таким водянистым.

Кроме того, подрумяненные овощи придают бульону природный золотистый цвет. Для этого не нужно использовать готовые смеси специй или другие дополнительные усилители вкуса.

Так что в следующий раз перед тем, как наливать воду в кастрюлю, стоит потратить несколько минут на овощи. Этот несложный шаг может заметно изменить вкус обыкновенного домашнего бульона.

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