Не кладите туалетную бумагу на сиденье в общественном туалете: эксперты объяснили, почему это опасно

Туалетная бумага

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Специалисты предупреждают, что привычка класть туалетную бумагу на сиденье в общественном туалете в качестве защиты не только не снижает риск заражения, но и может его повысить.

Об этом пишет польское издание Ofeminin.

Почему туалетная бумага не защищает от бактерий

На первый взгляд кажется, что сиденье унитаза — одно из самых грязных мест в общественном туалете. Однако эксперты отмечают, что современные сиденья изготавливают из гладких материалов, затрудняющих закрепление и размножение бактерий на их поверхности.

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Но туалетная бумага имеет пористую структуру, хорошо поглощает влагу и значительно легче накапливает микроорганизмы.

Откуда на бумаге берутся микробы

Специалисты объясняют, что при смывании воды, особенно если крышка унитаза остается открытой, в воздух поднимаются мелкие капли, которые могут содержать бактерии и другие микроорганизмы. Часть из них оседает на окружающих поверхностях, в том числе на рулоне туалетной бумаги.

Еще один фактор риска — человеческий. Не все посетители общественных туалетов моют руки перед тем, как прикасаться к рулону бумаги. Поэтому на его поверхности также могут накапливаться бактерии.

Как безопаснее пользоваться общественным туалетом

Вместо того чтобы застелить сиденье туалетной бумагой, эксперты рекомендуют пользоваться одноразовыми гигиеническими накладками или собственными влажными или сухими салфетками, которые хранились в чистом месте.

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В то же время, самым эффективным способом защиты от инфекций остается тщательное мытье рук после посещения туалета. Также желательно не касаться руками лица, глаз или рта до тех пор, пока они не будут хорошо вымыты.

Специалисты отмечают, что именно соблюдение правил личной гигиены является лучшим способом минимизировать риск контакта с вредными микроорганизмами.

Напомним, заседание в туалете может негативно повлиять на здоровье кишечника и органов малого таза.

Медики объяснили, сколько времени считается нормой для дефекации, почему не стоит задерживаться на унитазе и какие повадки помогут избежать неприятных последствий.

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