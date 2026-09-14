Не кладите в холодильник: как правильно хранить помидоры, чтобы не гнили и не теряли свой вкус

Где лучше хранить томаты / © www.freepik.com/free-photo

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Помидоры часто отправляют в холодильник, особенно если их много и хочется сохранить урожай подольше. Однако низкая температура может отрицательно влиять на вкус и текстуру спелых плодов. Специалисты рекомендуют хранить целые помидоры преимущественно при комнатной температуре, а холодильник использовать только тогда, когда нужно ненадолго отсрочить их размягчение.

Где держать помидоры, чтобы они дольше оставались свежими

Лучшее место для спелых помидоров — прохладное помещение без прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения спелых томатов составляет примерно 13–21 °C, в зависимости от степени спелости. Чрезмерное охлаждение может ухудшать аромат, вкус и способность плодов нормально созревать.

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Не стоит складывать помидоры у плиты, духовки или на солнечном подоконнике. Чрезмерное тепло, напротив, ускоряет размягчение и порчу.

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Разложите томаты в один слой, желательно так, чтобы они не давили друг на друга. Если помидоры лежат кучей, поврежденный или перезрелый плод может скорее испортить соседние.

Еще один важный момент — влажность. Перед хранением помидоры лучше не мыть. Влага на поверхности создает благоприятные условия для развития плесени, поэтому мыть их следует непосредственно перед потреблением.

Что делать с зелеными и недозрелыми помидорами

Полностью зеленые, но уже сформированные томаты можно оставить созревать в помещении. Их раскладывают в один слой в сухом месте без прямого солнца и регулярно проверяют.

Для созревания не требуется яркий свет — значительно важнее соответствующая температура. Когда помидор начинает розоветь, его можно перенести в более холодное место.

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Если необходимо уменьшить риск механических повреждений во время созревания, плоды можно завернуть в коричневую бумагу. Такой способ также помогает снизить риск преждевременной порчи.

Можно ли все-таки положить помидоры в холодильник

Да, если спелых помидоров много и вы не успеваете их съесть, холод может на несколько дней замедлить размягчение. Но после продолжительного охлаждения вкус может стать менее насыщенным.

Если помидор уже разрезался, его нужно обязательно хранить в холодильнике. Нарезанные томаты следует поместить в чистый закрытый контейнер и использовать в течение короткого времени.

Перед подачей целый помидор, который недолго находился в холодильнике, можно достать примерно за час. Это позволит ему немного согреться и вернуть часть аромата.

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