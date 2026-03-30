Не кофе и не какао: какой напиток защищает мозг от старения, его надо пить всем, кому за 50

Какой самый полезный напиток для поддержания памяти / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

С возрастом наш организм постепенно меняется, и мозг — не исключение. Ухудшение памяти, снижение концентрации и быстроты мышления — это естественные процессы, но их можно замедлить. Важную роль в этом играет питание, в частности то, что мы пьем каждый день. Исследования показывают, что некоторые напитки обладают способностью поддерживать работу мозга и даже защищать его от возрастных изменений.

Какой самый полезный напиток для здоровья мозга

Напиток, который почему-то недооценивают — это зеленый чай. Именно зеленый чай считается одним из самых эффективных напитков для поддержания здоровья мозга после 50 лет.

Его полезное действие объясняется уникальным составом. В зеленом чае содержатся:

Реклама

катехины — мощные антиоксиданты;

L-теанин — аминокислота, улучшающая концентрацию;

умеренное количество кофеина — стимулирует работу мозга без резких скачков.

Это сочетание помогает не только активизировать мышление, но защищает клетки мозга от повреждения.

Регулярное употребление зеленого чая снижает уровень окислительного стресса, улучшает кровообращение в мозге, поддерживает нейронные связи, способствует лучшей памяти. В результате мозг дольше сохраняет свою активность.

Почему особенно важно после 50 лет пить зеленый чай

Спустя 50 лет возрастает риск возрастных изменений, связанных с памятью и когнитивными функциями. Именно поэтому поддержка мозга становится не менее важной, чем забота о сердце или суставах.

Зеленый чай — это простой способ добавить ежедневную профилактику без сложных процедур или дорогостоящих диетических добавок.

Реклама

Чтобы извлечь максимальную пользу от напитка, нужно пить 1-2 чашки зеленого чая в день. Не следует заливать листья кипятком, вода должна быть до 80°C, так сохраняются все полезные свойства напитка. Также не стоит употреблять сладкий и очень крепкий чай, потому что это может отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Кому следует быть осторожными с напитком

Хотя зеленый чай полезен, его следует употреблять умеренно людям с: