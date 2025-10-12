Не крутит счетчик и греет лучше: просто положите это за батарею – и в доме станет теплее

Радиатор. / © Фото из открытых источников

В течение осенних и зимних месяцев многие ищут способы повысить тепловой комфорт в своем доме без дополнительных затрат. Оказывается, есть простой трюк, который может помочь вам более эффективно обогревать дом.

Как работает этот метод и почему его следует попробовать, пишет RMF24 .

Во время отопительного сезона многие жалуются на то, что, несмотря на работу радиаторов, в их домах все равно холодно. Оказывается, существует обычный метод повысить эффективность отопления. Улучшить ситуацию может простая алюминиевая фольга.

Как это работает?

Радиаторы, особенно расположенные у наружных стен, часто теряют часть своей тепловой энергии, выходящей через стену наружу, вместо того, чтобы нагревать помещение. Решением этой проблемы является размещение алюминиевой фольги за радиатором.

Фольга отбивает тепло обратно в комнату, позволяя большему количеству энергии попадать в самое помещение, а не тратиться впустую.

Вам понадобится только кусок картона и алюминиевая фольга. Заверните картон в фольгу, затем поместите всю конструкцию за радиатором блестящей стороной в комнату. Эффект будет мгновенным – тепло будет распространяться лучше, а комната будет нагреваться быстрее.

Преимущества такого метода

Прежде всего, этот метод простоты и дешевый. Алюминиевая фольга – есть чуть ли не в каждом доме, а создание экрана занимает всего несколько минут.

Дополнительным преимуществом является способность уменьшить потери энергии, что автоматически снижает счета за отопление.

Простой трюк с алюминиевой фольгой не только экономит деньги, но и помогает снизить выбросы углекислого газа, поскольку тратится меньше энергии. Это решение следует попробовать в каждом доме, особенно в тех, где радиаторы расположены у наружных стен.

